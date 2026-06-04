¡Le cumplió un sueño! El noble gesto que se hizo viral del DT de Sudáfrica con pequeño aficionado mexicano (VIDEO)

Cada vez que se celebra una Copa del Mundo, se viralizan historias que conmueven al planeta, y la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no es la excepción. Con el paso de los días y la llegada de las distintas selecciones a tierras mexicanas, estos relatos comienzan a cobrar fuerza en las redes sociales.

En esta ocasión, la mirada se dirige a Pachuca, Hidalgo, ciudad elegida por la selección de Sudáfrica para preparar su debut ante México en el Estadio Ciudad de México.

Fue ahí donde "Luchito", un pequeño aficionado mexicano de apenas 15 años, se plantó a las afueras del hotel de concentración sudafricano con una bandera de su país y un cartel que decía: "Bafana Bafana, they sign my World Cup album" (Bafana Bafana, firmen mi álbum de la Copa del Mundo). En el video compartido por uno de nuestros colaboradores, se observa cómo el director técnico de Sudáfrica, Hugo Broos, lo llama personalmente para que se acerque, le entrega el álbum autografiado por todo el plantel y se tomara una fotografía con él, además, le hizo entrega de un jersey de la selección de Sudáfrica que posteriormente sería firmado por cada uno de los jugadores de la selección.

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Las sorpresas no terminaron ahí: tras conversar con Hugo Broos, el joven tuvo la oportunidad de tomarse una fotografía con cada uno de los jugadores, quienes incluso tuvieron la paciencia de esperar a que consiguiera otro teléfono cuando el suyo se quedó sin batería. Esta historia se suma a una de las tantas anécdotas que nos dejará la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

https://x.com/AztecaDeportes/status/2062284937059766414?s=20

¿Contra quién y dónde jugará la selección de Sudáfrica?

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los Bafana Bafana serán los protagonistas del partido inaugural ante la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México. Posteriormente, para su segundo encuentro de la fase de grupos, viajarán al estado de Nuevo León donde enfrentarán a Corea del Sur; finalmente, cerrarán su participación en esta etapa ante República Checa en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

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