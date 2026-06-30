¿Cuánto vale la Selección de Ecuador? La MILLONARIA cifra que cuesta su plantilla en el Mundial 2026™

El emparejamiento de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha puesto frente a frente a la Selección Mexicana y a su similar de Ecuador. Más allá de la intensa batalla táctica y física que se espera sobre la cancha del Estadio Ciudad de México, el compromiso también presenta un choque económico de alto calibre, donde la escuadra sudamericana presume una de las cotizaciones más altas y sorprendentes de su historia.

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De acuerdo con los datos más recientes del portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado total de los 26 futbolistas convocados por el combinado ecuatoriano asciende a la espectacular e histórica cifra de 368.70 millones de euros. Este monto consolida a Ecuador como una auténtica mina de oro y un rival de cuidado que ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en una realidad del futbol de élite.

¿Cuáles son los jugadores más valiosos de la Selección de Ecuador?

El exorbitante valor del plantel ecuatoriano se sostiene principalmente gracias a dos figuras que militan en la primera línea del balompié europeo:

Moisés Caicedo (100 millones de euros): El mediocampista estrella del Chelsea de la Premier League se mantiene como el futbolista más valioso del país y el gran motor del equipo en la mitad de la cancha.

El mediocampista estrella del de la Premier League se mantiene como el futbolista más valioso del país y el gran motor del equipo en la mitad de la cancha. Willian Pacho (80 millones de euros): El imponente defensor central del Paris Saint-Germain ha visto dispararse su cotización gracias a sus solventes actuaciones en la Ligue 1 y la Champions League, convirtiéndose en el pilar de la zaga ecuatoriana.

Detrás de ellos se encuentran talentos consolidados como el zaguero del Bayer Leverkusen, Piero Hincapié (tasado en 50 millones de euros), y la joven promesa Kendry Páez, completando una columna vertebral sumamente lucrativa.

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Esta millonaria plantilla será el sinodal que mida las aspiraciones de la Selección Mexicana en la primera ronda de matar o morir de la justa mundialista. México deberá emplearse a fondo para contrarrestar no solo la velocidad y el despliegue físico de los ecuatorianos, sino también la jerarquía individual que otorgan los millones de euros sobre el terreno de juego.

