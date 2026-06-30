México vs Ecuador EN VIVO | ver GRATIS resultado transmisión por TV Azteca HOY martes 30 de junio, marcador en línea de partido de los 16avos de final del Mundial 2026 online

No hay mañana. México se mide vs Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026, en el que buscará un triunfo que los catapulte a los octavos de final y, de paso, les permita ganar su primera eliminatoria en Copas del Mundo desde México 86. El rival no es nada sencillo, ya que presentará a la mejor selección de su historia, con la mitad de sus jugadores en el futbol europeo.

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¿Dónde ver gratis el México vs Ecuador por los 16avos de final del Mundial?

El México vs Ecuador de la fase eliminatoria del Mundial podrá verse totalmente gratis y en vivo en Canal 7 por TV Abierta, mientras que por internet podrá verse también de manera gratuita en aztecadeportes.com. El partido será Moisés Caicedo vs Gilberto Mora, William Pacho vs Raúl Jiménez. ¡Síguelo EN VIVO y GRATIS,a través de Azteca Deportes!

¿A qué hora se juega el México vs Ecuador?

México y Ecuador comenzará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México y será el último partido de la jornada mundialista el día de hoy, 30 de junio, después de los partidos entre Noruega vs Costa de Marfil y Francia vs Suecia.

¿En qué estadio juegan México y Ecuador hoy martes 30 de junio de 2026?

Este partido entre la Selección Mexicana de fútbol y Ecuador se jugará en el histórico Estadio Ciudad de México y será el penúltimo partido que se jugará en dicho recinto, ya que, posteriormente, el domingo 5 de julio, se jugará el encuentro de octavos de final, de quien avance en este partido contra el ganador del duelo entre Inglaterra y RD Congo, programado para jugarse a las 10am del día de mañana.

Pronóstico de México vs Ecuador

De acuerdo con nuestro pronóstico, México tiene un 58% de probabilidades de vencer a Ecuador y avanzar a la ronda de Octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM. Por otra parte, los ecuatorianos tienen un 26% de probabilidades de avanzar y el 16% es un empate en el que se tendrían que jugar tiempos extras.