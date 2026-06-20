Cuántos partidos faltan por jugarse en México durante el Mundial 2026
México es la sede de 13 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en México todavía no acaba. La FIFA optó por asignarle 13 partidos en un certamen en donde Estados Unidos y Canadá también son los anfitriones. Siendo el Estadio Ciudad de México, Estadio Guadalajara y Estadio Monterrey las sedes oficiales del país.
Hasta el momento, México ha contado con 5 partidos disputados. Contando la espectacular inauguración del certamen con la Selección Mexicana venciendo a Sudáfrica. Por lo que todavía faltan 8 partidos por disputarse dentro del país para que este termine su papel como una de las sedes del evento deportivo.
Los partidos de fase de grupos que faltan jugarse en México para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™
- Sábado 20 de junio, Match 36 (Estadio Monterrey): Túnez vs. Japón.
- Martes 23 de junio, Match 48 (Estadio Guadalajara): Colombia vs. República Democrática del Congo.
- Miércoles 24 de junio, Match 53 (Estadio Ciudad de México): México vs. Chequia.
- Miércoles 24 de junio, Match 54 (Estadio Monterrey): Sudáfrica vs. Corea del Sur.
- Viernes 26 de junio, Match 66 (Estadio Guadalajara): Uruguay vs. España.
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¿Qué partidos de eliminación directa se jugarán en México?
México contará con tres partidos de fase de eliminación directa; dos de dieciseisavos de final y uno de los octavos de final. Siendo las sedes el Estadio Ciudad de México y el Estadio Monterrey. Los cuales se desglosan de la siguiente manera:
- Lunes 29 de junio, Match 75 (Estadio Monterrey): 16vos de Final
- Martes 30 de junio, Match 79 (Estadio Ciudad de México): 16vos de Final
- Domingo 5 de julio, Match 92 (Estadio Ciudad de México): 8vos de Final
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