Se acaba el Mundial 2026: cuántos partidos quedan exactamente antes de la final

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está cada vez más cerca de llegar a su final luego de que se hayan jugado 97 partidos hasta la fecha. Francia contra Marruecos fue el juego más reciente, que tuvo a los europeos como vencedores y establecidos en las Semifinales de la competición. Por este motivo, muchos aficionados comenzaron a preguntarse cuántos partidos restan para que el torneo cierre sus puertas.

Este viernes 10 de julio se jugará el partido entre España y Bélgica correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este choque entre potencias europeas será el juego número 98 de la competición. Teniendo en cuenta que esta edición de la justa veraniega tiene un total de 104 partidos, restan solo siete partidos para que el torneo llegue a su fin.

Mbappé tiene una increíble racha en Mundiales|X: FIFAcom

Los partidos que restan en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Teniendo en cuenta el duelo entre España y Bélgica que se jugará el día de hoy, quedan siete partidos para que termine la Copa Mundial de la FIFA 2026™:



España vs. Bélgica.

Dos partidos más de Cuartos de Final.

Dos Semifinales.

Partido por el tercer puesto.

La Final.

Los otros dos juegos de Cuartos de Final restantes son Inglaterra vs Noruega y Argentina vs Suiza, duelos que se llevarán a cabo durante el próximo sábado 11 de julio. Tras esta jornada quedarán definidas las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Cuántos partidos ya se han jugado en la Copa del Mundo

Hasta este momento se disputaron 97 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™:



72 de la Fase de Grupos

16 de Dieciseisavos de Final

8 de Octavos de Final

1 de Cuartos de Final

El España vs Bélgica será el partido número 98 del torneo. En total, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contempla 104 encuentros.

|REUTERS

Cuándo se jugará la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio New York New Jersey, nombre utilizado por la FIFA por su política comercial.

El partido comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y enfrentará a los ganadores de las dos Semifinales. Este encuentro cerrará una edición histórica del torneo, la primera con 48 selecciones y un total de 104 partidos.