“No veo ninguna copa a mi lado": La frase de Mbappé que liquida a Francia en el Mundial 2026

Tras la clasificación a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Francia volvió a colocarse entre los principales candidatos para conquistar el torneo. Sin embargo, Kylian Mbappé evitó cualquier exceso de confianza y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.

El delantero del Real Madrid fue consultado sobre el momento que atraviesa la selección francesa y sobre las comparaciones con generaciones anteriores. Su respuesta sorprendió porque, lejos de elogiar al actual plantel, recordó que los grandes equipos se miden por los títulos que consiguen.

Mbappé genera preocupación en Francia|X: brfootball

La frase de Mbappé que llamó la atención

Durante una charla con los medios, Mbappé aseguró que esta selección francesa posee un enorme potencial, pero que todavía tiene mucho camino por recorrer para ser considerada una de las mejores de la historia del país.

"Este equipo no es el más fuerte. Yo fui campeón y subcampeón del mundo, mientras que este grupo aún no lo ha logrado", explicó. Posteriormente llegó la declaración que generó más repercusión. "Los equipos fuertes son los que ganan títulos. Por ahora, no veo ninguna copa de oro a mi lado", afirmó el atacante francés.

La frase fue interpretada por muchos aficionados como una advertencia para sus propios compañeros y como una muestra de que Francia todavía no ha conseguido nada en este torneo.

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Mbappé también habló sobre el próximo rival de Francia y aseguró que no tiene preferencias entre España y Bélgica. "Es una semifinal y siempre será complicada", señaló el delantero, quien además reconoció que actualmente tiene un papel de liderazgo dentro del grupo por su experiencia en anteriores Mundiales.

Con Francia instalada entre las cuatro mejores selecciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las palabras de Mbappé reflejan una mentalidad que busca evitar cualquier tipo de relajación antes de los partidos decisivos. Para el delantero francés, el potencial del equipo es enorme, pero la única manera de entrar en la historia será levantando el trofeo el próximo 19 de julio.

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