Cuántos partidos tiene el Mundial 2026: país por país y sobre todo en México

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá una cifra inédita para la historia del torneo. La Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá será la más grande hasta ahora. Tendrá más selecciones, más sedes y también más partidos que cualquier edición anterior.

La FIFA confirmó que el torneo contará con 104 partidos. El calendario irá del 11 de junio al 19 de julio y reunirá a 48 selecciones. Será la primera Copa Mundial de la FIFA™ organizada por tres países.

Cuántos partidos tendrá la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Esta edición de la justa mundialista tendrá 104 partidos en total. El cambio se debe al nuevo formato del torneo. Ya no serán 32 selecciones, como ocurrió hasta Qatar 2022. Ahora serán 48 equipos divididos en 12 grupos de cuatro.

|Foto: @fifamedia

La fase de grupos tendrá 72 partidos. Después aparecerá una ronda nueva: los dieciseisavos de final. A partir de ahí comenzará el camino directo hacia octavos, cuartos, semifinales, tercer lugar y final.

El campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ deberá jugar ocho partidos para levantar la Copa del Mundo.

Cuántos partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se jugarán en México

México tendrá 13 partidos en el certamen internacional. Es la misma cantidad que Canadá. Estados Unidos será el país con mayor carga dentro del calendario.

El dato es importante porque México será uno de los grandes protagonistas del inicio del torneo. El partido inaugural se jugará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, nombre que utiliza FIFA para el Estadio Azteca durante la competencia.

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Además del enfrentamiento entre la Selección Nacional y los Bafana Bafana, también habrá actividad en Guadalajara, donde se jugará el duelo entre Corea del Sur y Chequia.

|REUTERS

Partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ país por país

La distribución del certamen internacional quedó de esta forma:



Estados Unidos: 78 partidos

México: 13 partidos

Canadá: 13 partidos

Estados Unidos tendrá la mayor cantidad de encuentros. Además, será sede de la final, las semifinales y todos los partidos desde cuartos de final en adelante.

México tendrá actividad en tres ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Canadá recibirá partidos en Toronto y Vancouver.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.