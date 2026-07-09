Cuántos penales ha fallado Kylian Mbappé en toda su carrera

Mientras pelea por ser líder de la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Kylian Mbappé no pudo abrir el marcador cuando iban 20 minutos del partido entre Francia y Marruecos por los Cuartos de Final. Pues tuvo la oportunidad de marcar de penal pero lo falló, algo que no suele sucederle.

Mbappé es prácticamente una garantía de convertir goles cuando tiene un penalti. Sin embargo, Yassine Bounou (popularmente conocido como Bono) le tapó el disparo desde los 11 metros en el partido entre Francia y Marruecos por el Mundial 2026. Así, Kylian llega a 15 penales fallados.

Mbappé va por una nueva alegría ante Marruecos|BILL STREICHER/IMAGN IMAGES via Reuters

Todos los penales fallados de Kylian Mbappé en su carrera

09/07/2026 con Francia vs. Marruecos (portero: Yassine Bounou)

26/10/2025 con Real Madrid vs. Barcelona (portero: Wojciech Szczesny)

24/05/2025 con Real Madrid vs. Real Sociedad (portero: Unai Marrero)

04/12/2024 con Real Madrid vs. Athletic Club (portero: Julen Agirrezabala)

27/11/2024 con Real Madrid vs. Liverpool (portero: Caoimhín Kelleher)

03/04/2024 con PSG vs. Rennes (portero: Steve Mandanda)

02/02/2024 con PSG vs. Estrasburgo (portero: Alaa Bellaarouch)

29/10/2023 con PSG vs. Brest (portero: Marco Bizot)

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19/06/2023 con Francia vs. Grecia (portero: Odysseas Vlachodimos)

01/02/2023 con PSG vs. Montpellier (portero: Benjamin Lecomte)

13/08/2022 con PSG vs. Montpellier (portero: Jonas Omlin)

19/10/2021 con PSG vs. RB Leipzig (portero: Péter Gulácsi)

28/03/2021 con Francia vs. Kazajistán (portero: Aleksandr Mokin)

03/04/2019 con PSG vs. Nantes (portero: Ciprian Tătărușanu)

17/03/2019 con PSG vs. Marsella (portero: Yohann Pelé)

¿Cómo llega Francia a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Francia llegaba con Mbappé como principal figura y con otros futbolistas en su ‘prime’. Les Bleus terminaron líderes del Grupo I y luego siguió ganando. Además, cuenta con Kylian, quien suma siete goles y lidera la tabla de goleo del torneo. Sus resultados han sido:

Francia 3-1 Senegal — Jornada 1

Francia 3-0 Irak — Jornada 2

Noruega 1-4 Francia — Jornada 3

Francia 3-0 Suecia — 16avos de Final

Paraguay 0-1 Francia — Octavos de Final

¿Cómo llega Marruecos a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La selección africana terminó segunda del Grupo C, solo por detrás de Brasil. Tiene como líder a Achraf Hakimi. Los resultados de Marruecos en lo que va del Mundial han sido estos:

Brasil 1-1 Marruecos — Jornada 1

Escocia 0-1 Marruecos — Jornada 2

Marruecos 4-2 Haití — Jornada 3

Países Bajos 1 (2) - 1 (3) Marruecos — 16avos de Final

Canadá 0-3 Marruecos — Octavos de Final

|REUTERS

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