Christian Martinoli sobre las supuestas ayudas a Messi: "¿Y a Cristiano Ronaldo no le ayudaron con Croacia?”

Argentina es uno de los equipos más criticados en todo el mundo en redes sociales. Tras la obtención del Mundial de Qatar 2022, una gran parte de aficionados alrededor del globo comenzaron a sospechar con que la ‘Albiceleste’ recibe “ayudas” para beneficiar a Lionel Messi. En esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ el debate volvió a renacer y ahora fue el propio Christian Martinoli quien apareció en escena.

Una de las polémicas recientes está volcada en la calidad de los rivales que le tocan a Argentina. Durante el presente certamen, los aficionados acusaron de que el equipo sudamericano quedó designado en el lado “fácil” del cuadro, al no enfrentar a ninguna potencia mundial hasta al menos, las Semifinales del torneo. En este contexto, el ‘Deus’ Martinoli salió en defensa del conjunto albiceleste.

|Crédito: Mexsport

Martinoli pide que se mida con la misma vara a Argentina

“Hoy se habla de los rivales que le tocan a Argentina en los últimos mundiales, pero en 2002 y en 2006 nadie dijo que estaba en el grupo de la muerte”, comenzó diciendo el narrador de TV Azteca Deportes. “Se maximiza mucho porque Argentina es un equipo muy odiado en el mundo. Debe ser el equipo más odiado junto con Francia”, detalló Martinoli para justificar el asedio que recibe el conjunto sudamericano por la afición del mundo.

TE PUEDE INTERESAR:



Sin embargo, luego remarcó que a Argentina se lo mide con una vara distinta al resto de equipos: “¿Cuál es la discusión? Que a Messi le ayudan. Y… ¿A Cristiano (Ronaldo) no lo ayudaron contra Croacia? ¿O al sensor este le creemos?”, soltó Martinoli respecto a los críticas desmedidas que recibe la ‘Albiceleste’ a diferencia de otros equipos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Luego continuó: “Portugal no jugó contra Argentina porque Portugal no pudo ganarle el grupo a Colombia. ¿Y quién habla de Portugal ahora? ¿Por qué no reclamamos que Portugal no estuvo a la altura de las circunstancias de las exigencias que tenía? Seamos justos en todo”, cerró el ‘Deus’ en una charla en el programa de Los Protagonistas.

El camino de Argentina hasta los Cuartos de Final

Argentina construyó su camino hacia los Cuartos de Final con una fase de eliminación directa exigente, en la que debió resolver dos partidos de alto desgaste. Primero superó a Cabo Verde por 3-2 en los Dieciseisavos de Final, en un cruce que terminó siendo más cerrado de lo esperado y que obligó a la ‘Albiceleste’ a sostener la ventaja hasta el cierre.

Luego, en los Octavos de Final, el equipo argentino volvió a imponerse por 3-2, esta vez frente a Egipto. El partido tuvo un desarrollo cambiante y confirmó que Argentina no llegó a esta instancia con margen de sobra, sino a partir de respuestas puntuales en momentos clave.

Cabe recordar que Argentina clasificó como primera del Grupo J al obtener un pleno de victorias ante Argelia, Austria y Jordania. Ahora, chocará este próximo sábado 11 de julio contra Suiza en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en busca de meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo.