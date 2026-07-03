Cuántos penales tiene Cristiano Ronaldo en Mundiales: ¿ha fallado alguno?

Con estadio confirmado, Portugal y Croacia se enfrentaban por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para definir quién avanzaba de ronda. En ese contexto mucho se hablaba de que podía ser el último partido de Cristiano Ronaldo y el astro portugués quiso despedirse a lo grande: marcó de penal para el 1-1 parcial cuando el equipo lo necesitaba.

Así como se decía que CR7 podía retirarse de la selección de Portugal, el crack del Al-Nassr quiso despedirse de la mejor manera y dejó su huella. Pues Ronaldo marcó de penal. En ese marco surgió la pregunta: ¿cuántos penales tuvo Cristiano en Mundiales durante las 6 ediciones que disputó?

Cristiano Ronaldo

Todos los penales que tuvo Cristiano Ronaldo en Mundiales

Cristiano Ronaldo tiene 4 goles de penal en Mundiales. En tanto, falló una de las ejecuciones que realizó durante su participación. Estos son todos sus 5 penales pateados:

Irán en Alemania 2006: gol

España en Rusia 2018: gol

Irán en Rusia 2018: fallado

Ghana en Qatar 2022: gol

Croacia en Norteamérica 2026: gol

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¿Quién tiene más penales en Mundiales: Messi o Cristiano Ronaldo?

Mientras que CR7 tuvo 5 penales ejecutados desde el 2006 hasta el 2026, en el mismo periodo de tiempo Leo Messi tuvo 8 penales a favor en Mundiales. En ese marco, el astro de la selección de Argentina convirtió 5 y falló 3. Es decir, el del Inter Miami tiene un gol más que Cristiano de penal.

Los resultados de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La selección de Portugal terminó en segundo del Grupo K con 5 puntos tras dos empates

Portugal 1 - 1 RD Congo

Portugal 5 - 0 Uzbekistán

Colombia 0 - 0 Portugal

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