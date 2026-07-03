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Cuántos penales tiene Cristiano Ronaldo en Mundiales: ¿ha fallado alguno?

Cristiano Ronaldo igualó con un gol de penal el partido entre Croacia y Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Cuántos penales tiene Cristiano Ronaldo en Mundiales: ¿ha fallado alguno?

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Con estadio confirmado, Portugal y Croacia se enfrentaban por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para definir quién avanzaba de ronda. En ese contexto mucho se hablaba de que podía ser el último partido de Cristiano Ronaldo y el astro portugués quiso despedirse a lo grande: marcó de penal para el 1-1 parcial cuando el equipo lo necesitaba.

Así como se decía que CR7 podía retirarse de la selección de Portugal, el crack del Al-Nassr quiso despedirse de la mejor manera y dejó su huella. Pues Ronaldo marcó de penal. En ese marco surgió la pregunta: ¿cuántos penales tuvo Cristiano en Mundiales durante las 6 ediciones que disputó?

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo

Todos los penales que tuvo Cristiano Ronaldo en Mundiales

Cristiano Ronaldo tiene 4 goles de penal en Mundiales. En tanto, falló una de las ejecuciones que realizó durante su participación. Estos son todos sus 5 penales pateados:

  • Irán en Alemania 2006: gol
  • España en Rusia 2018: gol
  • Irán en Rusia 2018: fallado
  • Ghana en Qatar 2022: gol
  • Croacia en Norteamérica 2026: gol

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¿Quién tiene más penales en Mundiales: Messi o Cristiano Ronaldo?

Mientras que CR7 tuvo 5 penales ejecutados desde el 2006 hasta el 2026, en el mismo periodo de tiempo Leo Messi tuvo 8 penales a favor en Mundiales. En ese marco, el astro de la selección de Argentina convirtió 5 y falló 3. Es decir, el del Inter Miami tiene un gol más que Cristiano de penal.

Cristiano Ronaldo, Selección de Portugal

Los resultados de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La selección de Portugal terminó en segundo del Grupo K con 5 puntos tras dos empates

  • Portugal 1 - 1 RD Congo
  • Portugal 5 - 0 Uzbekistán
  • Colombia 0 - 0 Portugal

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