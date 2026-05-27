Cuántos torneos lleva Pumas sin ser campeón y la pésima comparación con los otros grandes

Pumas estuvo muy cerca volver a gritar campeón en la Liga BBVA MX, pero Cruz Azul le arrebató el título de las manos. En Ciudad Universitaria, los cementeros se quedaron con un triunfo categórico por 2-1 y obtuvieron la ansiada Décima, mientras que el cuadro universitario no pudo cortar su extensa sequía de torneos sin ser campeón, por lo que deberá seguir esperando para coronarse dentro del futbol mexicano.

Con su caída ante La Máquina en el Clausura 2026, la UNAM alcanzó los 30 torneos de Liga BBVA MX sin ser campeón. Esta cifra comienza a preocupar en Pedregal, ya que la diferencia con los demás equipos denominados “grandes” del futbol mexicano es bastante amplia. Cabe recordar que Pumas no es campeón de liga local desde el año 2011, cuando se coronó al haber derrotado a Monarcas Morelia en el Torneo Clausura.

Efrain Juarez head coach of Pumas during the Final second leg match between Pumas UNAM vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 24, 2026 in Mexico City, Mexico.|--MexSport Agency--/--MexSport Agency--

La sequía de Pumas comparada a otros grandes de la Liga BBVA MX

El equipo “grande” que está más cerca de Pumas en cuanto a sequía de títulos de Liga BBVA MX es Chivas. Los rojiblancos arrastran 18 torneos sin ser campeones, aunque la diferencia con los Felinos es de 12 torneos, realmente amplia. Resulta que el Guadalajara campeonó a nivel local en el Clausura 2017, competición donde venció a Tigres de la UANL en la final.

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Rayados de Monterrey aparece con 13 torneos sin ser campeón, por detrás de Tigres (6), América (3), Toluca (1) y Cruz Azul (0), quienes son los actuales monarcas de la Liga BBVA MX. No obstante, en el medio aparecen clubes como Santos Laguna y Atlas, quienes llevan una menor cantidad de tiempo sin ser campeón del futbol mexicano respecto a la sequía que arrastra Pumas hasta la fecha.

Incluso Tijuana, que con 27 torneos sin ser campeón, lleva una racha negativa más corta que los auriazules. Ganar la Liga BBVA MX se ha convertido en todo un desafío para Pumas y la caída contra La Máquina significó su tercera final consecutiva siendo subcampeón tras la séptima estrella obtenida en el Clausura 2011.

Torneos seguidos en Liga MX sin ser campeón; Atlético San Luis, Juárez y Querétaro jamás se han coronado.



0 Cruz Azul

1 Toluca

3 América

6 Tigres

7 Pachuca

8 Atlas

11 León

13 Monterrey

16 Santos Laguna

18 Guadalajara

27 Tijuana

30 Pumas

37 Atlante

55 Necaxa

66 Puebla pic.twitter.com/C8OMEP6PD6 — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) May 26, 2026

Las finales más recientes de Pumas en Liga BBVA MX

Previo al Clausura 2026, la última vez que el cuadro universitario logró disputar una final del futbol mexicano fue el Guardianes 2020. En aquella ocasión, Pumas enfrentó a León en la final pero fue derrotado por un 3-1 en el marcador global.

El Apertura 2015 fue otro de los torneos donde la UNAM consiguió su boleto hacia la final. En aquel momento, se enfrentaron a un poderoso Tigres, pero la definición de la serie fue para el infarto: un empate 4-4 en el marcador global que tuvo que definirse desde los once pasos. Sin embargo, fueron los de San Nicolás quienes se quedaron con el torneo al ganar 4-2 en los penales.

De esta manera, Pumas apostará al Apertura 2026 para cortar una sequía que se extiende hasta los 15 años sin ser campeón del futbol mexicano.