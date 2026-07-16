4 claves que indicarían que España será la selección campeona del Mundial 2026

España y Argentina protagonizarán una final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ única, ya que nunca lograron cruzarse en dicha instancia. A pesar de que cada equipo tiene sus argumentos para poder soñar con el campeonato mundial, el cuadro europeo aparece como favorito gracias a un grupo selecto de profecías que se cumplieron durante Sudáfrica 2010, torneo donde La Roja se consagró por primera vez en su historia.

En aquella ocasión, España logró obtener el título de campeón del mundo al vencer a Países Bajos en la final durante el tiempo suplementario. En esta oportunidad, 16 años después, La Roja aparece instalada nuevamente en el último partido de la Copa Mundial de la FIFA™ y, de acuerdo a cuatro suposiciones concretas, parte como favorita a quedarse con el título por segunda vez.

1. España volvió a tener un inicio complicado en el Mundial

La primera coincidencia aparece desde el comienzo de la competencia. España inició su camino en Sudáfrica 2010 con una inesperada derrota por 1-0 contra Suiza, resultado que puso en duda sus posibilidades de avanzar.

La Roja tampoco consiguió ganar en su presentación de la justa veraniega actual al empatar sin goles contra la debutante Cabo Verde, aunque posteriormente logró recuperarse y avanzar hasta la Final. En ambos casos, el tropiezo inicial no modificó la identidad de un equipo que llegó al torneo como uno de los principales candidatos.

España 0-0 Cabo Verde |MEXSPORT

Hace 16 años, aquella derrota terminó siendo el único partido que perdió España durante toda la competencia. El equipo de Vicente del Bosque ganó sus siguientes seis encuentros y conquistó su primera estrella mundialista.

2. España eliminó nuevamente a Portugal por 1-0

Otra de las coincidencias más precisas se produjo durante la primera ronda de eliminación directa. España enfrentó a Portugal y consiguió una victoria por 1-0 para mantener vivo su camino hacia el título.

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El mismo resultado se había registrado en los Octavos de Final del Mundial de Sudáfrica 2010. En aquella ocasión, David Villa marcó el único gol del encuentro y dejó fuera al combinado encabezado por Cristiano Ronaldo.

La historia se repitió en 2026 con el mismo rival, en la misma instancia y con un marcador idéntico. A partir de esa victoria, La Roja superó a Bélgica en Cuartos de Final y posteriormente eliminó a Francia en Semifinales.

España 1-0 Portugal |MEXSPORT

3. El dorsal 6 volvió a ser importante para España

Andrés Iniesta utilizó el dorsal 6 durante el Mundial 2010 y terminó convirtiéndose en el protagonista principal de la conquista española. El entonces mediocampista del Barcelona marcó el gol de la victoria contra Países Bajos en la Final.

En la cita mundialista de 2026, ese número corresponde a Mikel Merino, otro futbolista que ha tenido intervenciones importantes durante el camino de España. El mediocampista ha aparecido en momentos determinantes y se convirtió en una de las piezas de confianza para Luis de la Fuente.

Merino todavía tendrá la posibilidad de completar una de las coincidencias más llamativas. Para ello, deberá tener una actuación decisiva en el partido por el campeonato contra Argentina.

Mikel Merino, jugador de España|Crédito: @SEFutbol / X

4. Mikel Oyarzabal igualó los cinco goles de David Villa

La cuarta clave está relacionada con el principal goleador español de cada torneo. David Villa terminó el Mundial 2010 con cinco anotaciones y fue fundamental para que España pudiera conquistar el campeonato.

Mikel Oyarzabal alcanzó la misma cantidad en la edición de 2026. El atacante convirtió de penal contra Francia en las Semifinales e igualó la mejor cifra de un futbolista español en una misma Copa del Mundo, registro que también pertenece a Emilio Butragueño.

Oyarzabal llegará a la Final con la oportunidad de superar aquella marca y ocupar un lugar todavía más importante en la historia de La Roja.

Las coincidencias no garantizan que España levantará el trofeo, pero alimentan la ilusión de sus aficionados antes del último partido. La selección europea buscará conquistar su segunda estrella cuando enfrente a Argentina en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.