Los cuatro resultados que pueden dejar eliminado a Pumas en la Jornada 16 del Apertura 2026

Pumas llega en el décimo lugar de la tabla con 20 puntos conseguidos, dos jornadas por disputarse y puede terminar eliminado en la Jornada 16 si se da la combinación de 4 resultados.

Los resultados que pueden dejar eliminado a Pumas

Pumas llega con la posibilidad de quedar fuera en la Jornada 16 del Apertura 2026 y son 4 resultados que si se dan, queda eliminado.

El primero tiene que ver con su juego de la Jornada 16, partido en el que se enfrenta ante el América en el Estadio Olímpico Universitario, un encuentro que puede complicarse pues el equipo de Coapa llega peleando por el primer lugar de la competencia por lo que ambos clubes llegan obligados a ganar.

Llegamos a la Jornada 16 y nos toca un Clásico Capitalino más en casa, hagamos que el Goya retumbe en todo C.U.



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🆚 | @ClubAmerica

🏟️ | EOU

🕰️ | 21:10

📅 | Sábado 7 de noviembre

📺 | Canal 5, TUDN y ViX#SiemprePumas pic.twitter.com/3Aum4ewZ86 — PUMAS (@PumasMX) November 3, 2026

Uno de los resultados que se deben cumplir es que pierda ante el América y que se de la victoria de 3 de los siguientes 4 equipos: Xolos, León, Santos y Rayados de Monterrey.

Otra combinación que lo deja fuera de la Liguilla es si empata ante el América y Xolos, León y Santos terminan ganando sus respectivos encuentros de la jornada.

Son resultados que tienen una probabilidad considerable de darse, por lo que los aficionados podrían empezar a tener una preocupación. Lo cierto es que el equipo depende de si mismo para mantenerse con opciones de clasificar a la Liguilla.

En el caso de Xolos disputa su partido el viernes ante Necaxa, equipo que llega eliminado por lo que llevarse la victoria parece algo muy lograble. De igual forma, Santos tiene actividad en el viernes botanero ante el Atlante que llega eliminado. Rayados visita a Toluca un par de horas antes del encuentro de Pumas y León tiene su partido ante Chivas el domingo.