Los CUATRO TROFEOS que podría ganar Cruz Azul en diciembre

Cruz Azul va a tener un cierre de año bastante importante para el club pues puede terminar ganando cuatro trofeos. Nicolás Larcamón y todos los jugadores del plantel, tendrán una tarea bastante importante y clave para poder hacer historia en el club.

Los cuatro trofeos que puede ganar Cruz Azul

La Máquina tendrá un complicado calendario en diciembre, el primer trofeo en el que iniciaran su camino, pero que a la vez en caso de avanzar, sería el último que ganarían, se trata del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Los celestes inician buscando su boleto a las semifinales del Apertura 2025 al enfrentar en los Cuartos de Final a las Chivas. En caso de llegar a la final, jugarían el juego de ida y vuelta el 25 y 28 de dicembre, por lo que en caso de ganar, sería el último titulo que consigan.

‼️ LOS 4 TROFEOS QUE PELEA CRUZ AZUL EN DICIEMBRE 🏆🏆🏆🏆



Cruz Azul disputará la Copa Intercontinental 2025, en la que podrá ganar tres trofeos. El primer trofeo que pueden conseguir llevarse a su vitrinas es el Derbi de las Americas, el cual es el primer partido que disputa en la Copa y en la que se enfrentan los equipos campeones de la Copa Libertadores de la Conmebol y la Copa de Campeones de la Concacaf. Si la Máquina vence al equipo que quede campeón de la libertadores, avanzará a las semifinales y sumaría un nuevo trofeo a sus vitrinas.

El segundo es la Copa Challenger, la cual la gana el equipo qe avance en las semifinales, entre el ganador del Derbi de las Américas y la Copa África-Asia-Pacífico.

El tercer trofeo es la Copa Intercontinental de la FIFA, trofeo principal y se disputa entre el ganador de la Copa Challenger y el campeón de la UEFA Champions League, el PSG.

Los aficionados de Cruz Azul tienen la posibilidad de cerrar el año celebrando cuatro nuevos trofeos en sus vitrinas.

