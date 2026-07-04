La cuenta regresiva del Mundial 2026: cuántos partidos faltan para conocer al campeón

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ingresa formalmente en su etapa de máxima definición tras completarse las primeras llaves de eliminación directa. Las cuarenta y ocho selecciones que iniciaron la competencia regular en los tres países anfitriones se han reducido de manera drástica con el correr de las jornadas y ahora quedan tan solo dieciseis países que aspiran a levantar el tan anhelado trofeo mundialista.

|REUTERS

La FIFA estableció un calendario extenso de treinta y nueve días de actividad ininterrumpida para albergar los ciento cuatro compromisos totales del nuevo formato de competencia. El desglose del fixture detalla las estaciones que le quedan al certamen antes del cierre oficial en Nueva York. La cuenta regresiva cobró impulso para las delegaciones que consiguieron sobrevivir a los primeros cortes de los play-offs internacionales. Ahora sí comienza la última etapa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que concluirá el próximo 19 de julio.

TE PUEDE INTERESAR:



Estos son los partidos que quedan por jugarse en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Restan exactamente quince compromisos oficiales para determinar la identidad del nuevo dueño del la Copa Mundial de la FIFA. El torneo debe disputar todavía la totalidad de las llaves correspondientes a los octavos de final que tendrá grandes cruces comenzando hoy con Canadá vs Marruecos y luego Francia vs Paraguay. Además, también en octavos se enfrentarán Brasil vs Noruega, México vs Inglaterra, Portugal vs España, Estados Unidos vs Bélgica, Suiza vs Colombia y Argentina vs Egipto.

Una vez definidos todos esos enfrentamiento, llegarán los cuartos de final, las semifinales y los dos partidos de la jornada de clausura que serán los duelos de tercer y cuarto puesto, y la final. La agenda marca que faltan exactamente quince días para la celebración del encuentro final en el Estadio de Nueva Jersey el próximo domingo 19 de julio, mientras tanto las selecciones que aún disputan la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continuarán regalando grandes momentos para todos los aficionados que mantienen sus ojos posados en la justa mundialista.