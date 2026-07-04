Canadá vs Marruecos: a quién enfrentará el ganador de este partido en Cuartos de Final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ingresa formalmente en sus etapas de máxima definición con la puesta en marcha de las llaves correspondientes a los octavos de final. Las selecciones de Canadá y Marruecos se enfrentan hoy sábado 4 de julio en un choque definitivo que promete paralizar a todos los aficionados mundialistas. Además, con el resto del cuadro de octavos ya definido, el seleccionado que logre avanzar ya sabe cual será su camino de cara a la fase siguiente.

En qué estadio se jugará Canadá vs Marruecos|Especial

El vencedor de este compromiso obtendrá el boleto hacia la próxima ronda de cuartos de final de la justa mundialista y jugará ante el vencedor de Paraguay y Francia, quienes también se enfrentan hoy en el segundo duelo que tendrá la jornada. Ante este escenario, los combinados de Canadá y Marruecos ya saben que en caso de avanzar a la próxima llave, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se pondrá cada vez más difícil, sin embargo deberán hacer un buen papel hoy si quieren continuar con su camino dentro del certamen.

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El conjunto canadiense llega a este partido decisivo tras el respaldo que tuvo en su condición de local y por intermedio de una agónica victoria conseguida en 16avos ante Sudáfrica gracias al gol de su capitán, Eustáquio en el minuto 92' del encuentro. Ahora, el combinado de Canadá quiere seguir haciendo historia y abrochar su boleto a los cuartos de final de la justa mundialista.

يــــــوم الــمــبــاراة 🏟️

منتخبنا الوطني يواجه كندا في ثمن نهائي كأس العالم 2026 🏆



𝙈𝙖𝙩𝙘𝙝𝙙𝙖𝙮

Our National Team faces Canada 🇨🇦 in the #FIFAWorldCup Round of 16



⏰ | Saturday, 6PM 🇲🇦 - 12PM 🇺🇸#DimaMaghrib pic.twitter.com/1mh3Syjqro — Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 4, 2026

Por su parte, la escuadra africana se consolidó como un rival sumamente ordenado tras registrar un gran balance defensivo en las instancias previas de la competencia y llegó a los octavos luego de un intenso partido ante Países Bajos en 16avos. El mismo, se definió desde los doce pasos con una actuación memorable del portero marroquí, Yassine Bounou.

Con este panorama y conociendo como sigue la llave de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Canadá y Marruecos se llevarán todos los reflectores para luego esperar por sus posibles rivales, Paraguay o Francia.