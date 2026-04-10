El desgarrador mensaje de Marco “Gato” Ortiz por no ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026: “trabajamos duro para llegar”

Marco Antonio “Gato” Ortiz se quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que los árbitros mexicanos designados son César Arturo Ramos y Katia Itzel García, quienes representarán al país en la justa más importante de futbol. Esta decisión le pegó duro al silbante, prueba de ello el desgarrador mensaje que publicó en sus redes sociales.

El “Gato” tenía el sueño de ir a su primer mundial y qué mejor que hacerlo en su país. Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada, ya que la FIFA se decantó por Katia Itzel, pese a que el duranguense peleaba por un puesto que, según el periodista David Medrano, se le dio a la silbante por un tema de género. Este es el dinero que dejó escapar Ortiz por no ir a la justa veraniega.

El árbitro de 38 años se quedó fuera. Su lugar será ocupado por Katia Itzel.|@gatillo_dgo

“Trabajamos duro para llegar a donde estamos, solo para sentir que aún no hemos llegado. Mira atrás con orgullo, no solo hacia adelante con exigencia. Porque el éxito no está en la meta, sino en la persona en la que te conviertes mientras la persigues”, publicó el árbitro junto a una foto donde lleva en sus manos un llavero de la copa del mundo.

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¿Por qué el “Gato” Ortiz se quedó fuera del mundial?

David Medrano Félix adelantó en sus redes sociales que los árbitros mexicanos que irían a la Copa Mundial de la FIFA 2026 serían César Ramos y Katia Itzel, quien fue designada por la FIFA, ya que quiere llevar a algunas silbantes mujeres, y la juez central es una de las mejores que hay en el mundo.

Ello le costó el puesto al “Gato”, ya que tanto él como César Ramos son considerados los 2 mejores silbantes de México en la actualidad. Por lo anterior, Ortiz buscará llegar al mundial de 2030, aunque el panorama se vislumbra complicado, ya que para entonces tendrá 42 años, pero no imposible si mantiene su nivel.