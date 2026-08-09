“Ya Gonzalo": Dallas se burla de Chivas tras dejarlo prácticamente eliminado de la Leagues Cup

Chivas volvió a quedar a deber en un torneo internacional. El equipo dirigido por Gabriel Milito no logró superar a Dallas en el Paypal Park de Estados Unidos y cayó por la mínima diferencia. A pesar de que los rojiblancos fueron superiores en varios tramos del partido, no pudieron traducir ese dominio en el marcador y sufrieron una derrota que habría terminado con el camino del Guadalajara en la Leagues Cup.

Por su parte, el combinado texano logró sumar su segundo triunfo consecutivo en el torneo y, ya con seis puntos cosechados en la Fase Uno, tienen un pie y medio dentro de los Cuartos de Final. Lo curioso es que Dallas aprovechó la victoria contra Chivas para recordar un viejo meme de las redes sociales, el famoso “Ya Gonzalo”.

Dallas se burla de Chivas tras el triunfo en Leagues Cup

Mediante sus redes sociales oficiales, el conjunto texano compartió el resultado final del encuentro ante Chivas y de fondo se puede observar la imagen del meme “Ya Gonzalo”. La publicación tuvo una repercusión bestial, sobre todo en la plataforma de X, donde logró superar las 750 mil visualizaciones en menos de 12 horas.

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El posteo de Dallas ya superó las 40 mil reacciones, sin tener en cuenta los datos conseguidos en otras redes sociales como Instagram o Facebook, por ejemplo. En los comentarios, aficionados de otros clubes mexicanos aprovecharon para burlarse del Guadalajara: “Chivas siendo botana internacional”, “Ese meme ya es patrimonio cultural de la humanidad”, “El que publicó esto se merece un aumento”.

El origen del meme de “Ya Gonzalo”

El meme de “Ya Gonzalo” muestra a un aficionado de Chivas llorando y golpeando un bus, mientras una persona intenta calmarlo con la frase: “Ya, Gonzalo, te están viendo tus hijos”. Desde entonces, la grabación suele ser utilizada para burlarse del Guadalajara cada vez que pierde un partido o queda eliminado.

Sin embargo, el seguidor no lloraba por una derrota. El video fue grabado en 2015, luego de que Gonzalo pagara alrededor de 3 mil 200 pesos por boletos falsos para asistir con su familia a un partido entre Cruz Azul y Chivas en el Estadio Azul. La frustración por la estafa originó una de las imágenes más reconocidas del futbol mexicano.