Dallas Cowboys vs Las Vegas Raiders: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la semana 11 de la temporada de la NFL, HOY lunes 17 de noviembre, marcador online

La Ciudad del Juego abre sus puertas para recibir al Monday Night Football de la semana 11 de la presente temporada de la NFL. Las Vegas Raiders recibirá a los Dallas Cowboys en duelo de equipos con marca negativa y justamente por ello, necesitados de un triunfo hoy en la noche. Dak Prescott buscará llevar a su equipo al triunfo y recuperar las buenas sensaciones ante unos Raiders que solo han ganado dos cotejos en esta campaña.