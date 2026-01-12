Dalton Smith sorprende al mundo y se corona campeón mundial superligero del CMB

El boxeo internacional vivió una noche inesperada cuando el británico Dalton Smith conquistó el título mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras imponerse por nocaut técnico en el quinto asalto al puertorriqueño Subriel Matías, uno de los peleadores más temidos de la división. El combate se celebró en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, escenario que fue testigo de una de las mayores sorpresas del año en las 140 libras.

Smith, invicto hasta ese momento y con una carrera en constante ascenso, llegó al combate como retador ante un campeón reconocido por su fortaleza física y presión constante. Desde el primer campanazo, el británico dejó claro que no había viajado solo a sobrevivir. Utilizó su jab con inteligencia, se movió bien sobre el ring y no rehuyó los intercambios cuando Matías intentó imponer su poder.

La pelea fue intensa desde los primeros asaltos. Matías avanzó con su estilo agresivo, buscando desgastar a Smith con golpes al cuerpo y combinaciones cortas, pero el peleador de Sheffield respondió con precisión y temple. A pesar de la presión del campeón, Smith mantuvo la calma y mostró una sorprendente solidez defensiva, además de una lectura táctica que fue creciendo con el paso de los rounds.

En el cuarto asalto, un choque accidental de cabezas provocó un corte sobre el rostro de Smith, lo que parecía complicar su panorama. Sin embargo, lejos de perder concentración, el británico ajustó su estrategia y comenzó a lanzar golpes más contundentes, aprovechando los espacios que dejaba Matías al atacar.

El desenlace llegó en el quinto asalto. Smith conectó una derecha limpia que estremeció al campeón y, segundos después, otra combinación potente envió a Matías a la lona por primera vez en su carrera profesional. Aunque el puertorriqueño logró ponerse de pie, el castigo recibido era evidente. El árbitro decidió detener el combate al considerar que Matías no estaba en condiciones de continuar, decretando así el nocaut técnico.

Con esta victoria, Dalton Smith no solo se apoderó del cinturón mundial superligero del CMB, sino que también se consolidó como una nueva figura a seguir dentro de la división. Su triunfo representa un paso enorme para el boxeo británico y abre la puerta a combates de alto perfil, posibles defensas titulares e incluso futuras unificaciones.