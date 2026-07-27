Dani Olmo rechaza disculpas de argentino tras la pelea en los festejos del Mundial 2026

La polémica entre España y Argentina continúa a pesar de que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ finalizó ya hace una semana. Ciertos jugadores argentinos tuvieron encontronazos con los futbolistas españoles luego de que La Roja se quedará con el triunfo por 1-0, actitudes que generaron miles de opiniones en redes sociales. Una de ellas tuvo como protagonista a Dani Olmo y a Roberto Ayala.

Durante los festejos de los europeos, el integrante del cuerpo técnico de la Selección de Argentina había golpeado a Dani Olmo tras un altercado. La situación no pasó a mayores, pero pasaron los días y el “Ratón” Ayala decidió pedir disculpas públicamente tras lo sucedido. Ahora, fue el futbolista español quien se refirió a lo sucedido y rechazó el perdón del asistente argentino.

Qué dijo Dani Olmo sobre Roberto Ayala

El mediocampista del Barcelona afirmó que en ningún momento provocó a Ayala para que este reaccionara de dicha manera y dejó en claro que no considera necesarias las disculpas que el auxiliar estaba dispuesto a ofrecerle. Esto se debe a que Olmo duda de la credibilidad de su arrepentimiento tras lo sucedido en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey.

Roberto Ayala explicó el motivo de su agresión a Dani Olmo luego de que Argentina perdiera la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante España|Reuters

“Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a algo que le dije, seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad”, fue lo que expresó el jugador español en primera instancia durante una entrevista con el Diario de Terrassa.

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“Yo no le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad”, sentenció Dani Olmo, rechazando el pedido de disculpas del Ratón.

Dani Olmo resalta el comportamiento de España en la final

A pesar del altercado que tuvo con Ayala, el futbolista de La Roja señaló que la manera de comportarse dentro del terreno de juego también representa una responsabilidad para los futbolistas, precisamente por el ejemplo que dan a las nuevas generaciones.

“Cuando mis hijos, mi familia y tantos aficionados vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos y, sobre todo, de nuestro comportamiento, porque la trascendencia hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso conlleva una gran responsabilidad”, explicó.