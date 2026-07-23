Luis de la Fuente estalla contra los jugadores argentinos por las peleas: “Es inadmisible”

España se consagró campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de derrotar por la mínima a Argentina en el tiempo suplementario. El encuentro finalizó con un escándalo que tuvo como protagonista a ciertos jugadores argentinos, quienes reaccionaron ante las celebraciones de los futbolistas españoles. A pocos días de lo sucedido, el entrenador Luis de la Fuente se refirió al hecho en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey.

En una entrevista con TVE, el técnico de la Selección Española explicó que no estaba atento a lo que sucedió tras el pitazo final que dio como ganador al conjunto europeo de la justa veraniega. Sin embargo, aseguró que vio las imágenes luego de los festejos y no dudó en expresar su rechazo ante la reacción de los jugadores argentinos.

Qué dijo De La Fuente sobre los jugadores argentinos

"En ese momento no me di cuenta, lo estaba celebrando. En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir", expresó el entrenador español en primera instancia. Cabe destacar que la FIFA ya abrió una investigación por los episodios que involucraron al argentino Leandro Paredes y a Eric García junto a Gavi de España.

Luis De La Fuente se prepara para enfrentar a Argentina

Posteriormente, De La Fuente insistió con preservar el respeto ante ambos equipos y que este tipo de actitudes no estuvieron a la altura de la magnitud de lo que significa jugar una final de la Copa del Mundo: "Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones... No es tolerable".

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Al mismo tiempo, el seleccionador de La Roja destacó la respuesta de sus dirigidos al considerar que afrontaron las provocaciones de los jugadores argentinos manteniendo su compostura: “Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas", complementó.

Qué pasó entre Leandro Paredes y Gavi tras la final del Mundial 2026

Leandro Paredes y Gavi protagonizaron un fuerte enfrentamiento después de que España venciera 1-0 a Argentina en la Final de la cita mundialista. La tensión comenzó cuando el mediocampista argentino se involucró en una discusión con Eric García durante los festejos españoles.

Crédito: Mexsport

Gavi se acercó para defender a su compañero y encaró al jugador de Boca Juniors. Paredes respondió con empujones y manotazos que terminaron con el futbolista del Barcelona en el césped. La intervención de jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos evitó que la pelea continuara.

El árbitro le mostró la tarjeta roja a Paredes una vez terminado el partido, mientras que la FIFA abrió una investigación para determinar si correspondía aplicarle una sanción adicional. Sin embargo, Gavi pidió que el argentino no fuera suspendido y consideró que la expulsión recibida en el estadio era suficiente.