El picante cruce tras la final del Mundial: Roberto Ayala explicó las razones de la pelea que tuvo con Dani Olmo

La Final del Mundial 2026 fue emocionante por donde se le mire. Desde un gol agónico de Ferrán Torres para darle el título a España como una gresca al culminar el encuentro por un altercado entre Leandro Paredes y Gavi. Este último incidente creció entre jugadores y miembros de ambos equipos por lo que provocó que Roberto Ayala, ayudante de campo del entrenador Lionel Scaloni, le diera un golpe en el rostro a Dani Olmo. Ahora, el argentino ha revelado lo que sucedió y dijo estar arrepentido del suceso.

“El Ratón” Ayala, como se le conoció en su época de jugador, considera que solo fue un empujón lo que parece un puñetazo a la cara de Olmo. En entrevista con Esports Migdia apuntó que se responsabiliza de su acción, pero que solo fue un empujón para alejar al futbolista español.

“Es una pena lo que pasó, sinceramente. Hay que asumir las cosas que uno ha hecho dentro del campo”, dijo Ayala.. “En ese momento, cuando termina el partido, lo que veo es una gresca en la mitad de cancha. Lo que atinamos es ir a buscar a nuestros jugadores e intentar que no terminará de esa manera porque no fue eso. Evidentemente, yo me hago cargo de lo que he hecho. Simplemente, mi intención fue ir, separar y nada más”.

🗣️🇦🇷 Roberto Ayala, ayudante de Scaloni en la Selección Argentina, ha pedido perdón por este momento con Dani Olmo tras la final del Mundial:



"Fue más un EMPUJÓN que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir. Si veo a Dani le pediré DISCULPAS en persona"



"Obviamente que… — Madrid Sports (@MadridSports_) July 22, 2026

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Roberto Ayala promete disculparse con Dani Olmo

Asimismo, el antiguo jugador del Valencia dijo que en caso de ver a Dani Olmo en algún momento le pedirá disculpas en persona. Por ahora, la FIFA investiga el suceso y en su momento anunciará una posible sanción para el argentino de 53 años.

“Si yo lo veo a Dani Olmo, obviamente le pediré las disculpas en persona”, dijo Ayala durante la misma entrevista. “No tengo la posibilidad en estos momentos, pero ha pasado miles de veces”.

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