La mejor carrera de mi vida: Dani Suárez

¿Se imaginan vivir el mejor momento de su carrera frente a todo un país que confía en ustedes? Tal cual así vivió el piloto mexicano, Daniel Suárez su carrera más recordada este 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La Nascar Cup Series vivió por primera vez su presencia en la capital del país este año y para el piloto regiomontano Daniel Suárez fue la mejor carrera de su vida.

"En retrospectiva de todo lo que pasa temporada que si la extraño ha sido un año definitivamente donde México ha sido la parte más importante, la más bonita de este año, si no hubiera sido, yo diría que este año ha sido a México ha hecho este año muy especial, la semana más especial para mí es muy importante, seguir avanzando y creciendo y ojalá armar un gran equipo el cual podamos en el futuro regresar la Ciudad de México y pelea por una victoria de hecho eso porque, la carrera del domingo en la Ciudad de México yo estaba compitiendo contra Spider en los 15 lugares y ellos tenían mejor carro que yo y uno nunca sabe hasta decimos en la Ciudad de México en unos momentos funcionaba el domingo, pero tal vez si hubiéramos tenido un mejor carro tal vez hubiéramos podido, no tenía que apostar, uno nunca sabe pero la mente de la victoria, el día sábado en la en la pista y se siente como una de las victorias más importantes que he tenido mi carrera", mencionó Daniel Suárez en videoconferencia previo a la última carrera del año.

México se quedó sin Nascar en 2026

Por otro lado el mismo piloto mexicano confesó la razón por la que la Serie no vendrá a suelo azteca en 2026 y que las platicas para volver en 2027 están latentes.

"Yo sé que hay muchas pláticas y muchas conversaciones para regresar para el 2027 ojalá que así sea yo creo que si no había sido por el por el mundial yo creo que estaríamos ahí el próximo año, pero bueno vamos a ver porque el tiempo dirá pero pero sí definitivamente mi sueño sería regresar a la Ciudad de México hoy y poder pelear por la victoria una vez más" finalizó Dani Suárez.

