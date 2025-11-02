deportes
Lewis Hamilton perdería su asiento en Ferrari: cuándo saldría y quién sería su reemplazante

Afirman que Lewis Hamilton no continuaría en Ferrari y ya hay un piloto que podría reemplazarlo y que se encuentra en la parrilla actual de la Fórmula 1

TV Azteca
Rodrigo Acuña
Lewis Hamilton no está teniendo la temporada que esperaba con Ferrari en este 2025 y, además de poder perder uno de sus títulos de la Fórmula 1 , el piloto británico podría quedarse sin asiento en la escudería italiana en un futuro no muy lejano. Pues la prensa internacional asegura que Ferrari no tendría intenciones de renovar su contrato.

Hamilton tuvo la oportunidad de meterse en el podio en el Gran Premio de México tras haber conseguido la P3 en la clasificación, pero volvió a decepcionar. Los malos resultados alientan a que Ferrari no piense en una futura renovación, por lo que Lewis podría quedarse sin asiento de cara a la temporada 2027. Sin embargo, esto estará sujeto a su rendimiento durante la F1 2026, que tendrá un nuevo RB22 (filtrado) .

formula 1 lewis hamilton

El siete veces campeón de la Fórmula 1 ilusionó a los fanáticos de Ferrari durante el inicio de temporada con su victoria en el Sprint del Gran Premio de China, pero no pudo traducir este rendimiento en el resto de carreras. Su falta de resultados, sumados a su inmenso salario, hacen que la escudería italiana ya esté buscando a un nuevo piloto para el 2027 y el nombre ideal estaría dentro de la parrilla actual.

¿Qué piloto reemplazaría a Lewis Hamilton en Ferrari?

De acuerdo a la prensa internacional, el nombre adecuado para reemplazar a Hamilton en Ferrari es Oliver Bearman. El joven piloto de 20 años fue parte de la escudería del Cavallino Rampante y también logró sumar puntos al finalizar séptimo en el Gran Premio de Arabia Saudita 2024 tras reemplazar a Carlos Sainz, quien tuvo que ausentarse por una apendicitis.

Cabe destacar que Bearman viene de tener un inolvidable GP de México 2025, ya que largó en la novena posición. No obstante, eso no fue todo, ya que logró escalar hasta la cuarta posición, terminando por encima del propio Hamilton conduciendo su Haas. Como si fuese poco, Bearman igualó su mejor marca en la F1 y fue elegido el piloto del día en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

George Russell, en la mira de Ferrari

George Russell es otro candidato a ocupar el asiento de Hamilton de cara al 2027. Cabe destacar que el ex Williams venció a Hamilton en la temporada 2024, en la que ambos corrieron para Mercedes y, actualmente, está cuarto en el campeonato de pilotos, con victorias en los Grandes Premios de Montreal y Singapur.

Lewis Hamilton
Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

