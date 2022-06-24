Daniela Basso es conductora, actriz pareja y madre de la hija de Raúl Jiménez. Ella fue quien vivió más de cerca la lesión de cráneo que sufrió el delantero de los Wolves en noviembre del 2020 durante el partido de la Premier League ante el Arsenal.

La vida de ambos dio un giro completamente inesperado con este golpe que lo alejó de las canchas.

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Daniela Basso revela cómo vivió el accidente de Raúl Jiménez

“Justo terminé de bañar a Arya, prendí la tele y a los dos minutos sucedió el accidente y fue muy duro porque acá no callaron los comentarios. Así como en dos segundos se te cae el mundo porque no sabes qué está pasando ni qué puede pasar. Te pasan mil cosas por la cabeza entonces agarré a la bebé, la maleta y vámonos para Londres”.

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Actualmente, Raúl Jiménez está retomando su nivel con los Wolves y está considerado para acudir al Mundial de Qatar 2022 y en gran parte ha sido gracias al enorme apoyo que ha recibido de su pareja, Daniela Basso

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