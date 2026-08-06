Este es el dato que favorece al América en su debut de Leagues Cup ante San Diego
Previo a su debut en casa, América llega con la confianza a tope gracias a estas cifras. El equipo de Guillermo Almada quiere hacer historia en Leagues Cup.
El debut de América representa uno de los cambios que se efectuaron para la presente competición, donde se le dieron 4 encuentros de localía a la Liga MX. Además el club al que se enfrentan también es bastante particular, pues llega con un récord negativo en su historial ante clubes mexicanos. Así luce el panorama del América vs San Diego FC en la Leagues Cup 2026.
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¿América es favorito ante San Diego FC?
En una breve conclusión, la respuesta es sí. El Club América luce favorito para enfrentar al San Diego en este 2026. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Azteca (Banorte por temas de patrocinio) y el registro histórico no es positivo para los californianos. Solamente vencieron a un equipo de Liga MX en sus pocos años de existencia.
Se debe recordar que el debut de San Diego como franquicia recién se dio el pasado 23 de febrero de 2025. Ante eso, ya tiene varios enfrentamientos ante clubes mexicanos. El saldo es de tres derrotas y una victoria. En la edición de Leagues Cup de 2025 cayeron 3-2 ante Pachuca y 2-1 ante Tigres… mientras que ganaron su último duelo en un 2-0 vs Mazatlán.
Posteriormente, en septiembre jugaron un duelo amistoso ante Tijuana y perdieron 4-2. Por eso las cifras son contundentes en cuanto a los resultados negativos ante los equipos del futbol mexicano. En este caso, el duelo ante América es inédito y representará el debut de ambos en esta edición del torneo entre Liga MX y MLS.
@aguilas_edits1 Hoy Juega El América 🔥 Jornada 1 de la Leagues Cup América Vs San Diego F.C ⚽️ . . #LeaguesCup🏆 #clubamerica🦅💛💙 ♬ Viva La Vida (Live) - Coldplay
¿Cómo le ha ido al América en la Leagues Cup?
Tomando en cuenta el cambio de formato desde 2023, donde hicieron el cruce total entre ambas ligas, América (como el resto de clubes mexicanos) ha tenido resultados entre grises y negros. He aquí el resumen.
- Leagues Cup 2023 - El equipo avanzó como segundo en la fase de grupos, detrás del Columbus Crew. Vencieron al Chicago Fire en 16vos de final y cayeron en octavos ante Nashville por 6-5 en penales tras igualar 2-2 en los 90’ de tiempo regular.
- Leagues Cup 2024 - América inició en los 16vos por mejor acumulado de puntos de Liga MX en 2023. Allí vencieron al Atlas y en 8vos de final derrotaron al St. Louis City. Ya en 4tos de final perdieron 9-8 en penales tras igualar sin goles ante el Colorado Rapids.
- Leagues Cup 2025 - En esta edición perdieron en penales 1-3 ante el Real Salt Lake en la fecha uno, en la segunda jornada ganaron 8-7 en penales vs el Minnesota United y ganaron 5-3 en penales contra los Timbers de Portland.