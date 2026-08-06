Este es el dato que favorece al América en su debut de Leagues Cup ante San Diego

El debut de América representa uno de los cambios que se efectuaron para la presente competición, donde se le dieron 4 encuentros de localía a la Liga MX. Además el club al que se enfrentan también es bastante particular, pues llega con un récord negativo en su historial ante clubes mexicanos. Así luce el panorama del América vs San Diego FC en la Leagues Cup 2026.

¡Pumas ilusiona! Caixinha deja el banquillo tras la derrota

¿América es favorito ante San Diego FC?

En una breve conclusión, la respuesta es sí. El Club América luce favorito para enfrentar al San Diego en este 2026. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Azteca (Banorte por temas de patrocinio) y el registro histórico no es positivo para los californianos. Solamente vencieron a un equipo de Liga MX en sus pocos años de existencia.

Se debe recordar que el debut de San Diego como franquicia recién se dio el pasado 23 de febrero de 2025. Ante eso, ya tiene varios enfrentamientos ante clubes mexicanos. El saldo es de tres derrotas y una victoria. En la edición de Leagues Cup de 2025 cayeron 3-2 ante Pachuca y 2-1 ante Tigres… mientras que ganaron su último duelo en un 2-0 vs Mazatlán.

Posteriormente, en septiembre jugaron un duelo amistoso ante Tijuana y perdieron 4-2. Por eso las cifras son contundentes en cuanto a los resultados negativos ante los equipos del futbol mexicano. En este caso, el duelo ante América es inédito y representará el debut de ambos en esta edición del torneo entre Liga MX y MLS.

¿Cómo le ha ido al América en la Leagues Cup?

Tomando en cuenta el cambio de formato desde 2023, donde hicieron el cruce total entre ambas ligas, América (como el resto de clubes mexicanos) ha tenido resultados entre grises y negros. He aquí el resumen.