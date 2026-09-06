Ganó más de 20 millones por su paso en la Premier League, pero un doloroso divorcio lo dejó en la ruina

La Premier League es una de las Ligas más importantes y espectaculares del mundo, por lo que es normal que varios jugadores que destacaron en sus torneos domésticos tengan la oportunidad de llegar a la primera división inglesa para demostrar de qué están hechos en el campo.

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Un ejemplo de esto es David James, portero que llegó a ser recurrente en la Premier League durante dos décadas y que logró sumar alrededor de 20 millones de libras, mismas que, sin embargo, perdió casi en su totalidad por un evento que estaba alejado del futbol profesional.

De ganar millones en la Premier League a perderlo todo por un divorcio

Nacido en el Reino Unido el 1 de agosto de 1970, David James fue considerado un portero realmente rentable dado que formó parte de equipos con tradición en la Premier League, destacando su labor en escuadras como el Portsmouth, el Aston Villa, el Liverpool y el Manchester City.

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David James atajó en Liverpool, M. City, Arsenal y la selección 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. En 1997, defendiendo a Liverpool, se comió 3 goles ante Newcastle ¿Qué le dijo a la prensa?



"La culpa es de la PlayStation. Me dejé llevar y jugué horas y horas al Tomb Raider y al Tekken II".



No, no es broma. pic.twitter.com/fMuvPbLx3M — VSports Team (@VSportsTM) July 8, 2021

Sus actuaciones, así como la regularidad de estar en el futbol de Inglaterra por más de 20 años, ayudaron a que James sumara una fortuna que ascendía a las 20 millones de libras, cantidad con la que pudo haber asegurado su futuro pero que, sin embargo, perdió de forma increíble.

¿Cómo un divorcio le quitó millones de libras?

El divorcio con su exesposa Tanya Frayne ocurrió en el año 2005 y, de acuerdo con estimaciones, tuvo un costo superior a las 3 millones de libras; es decir, casi el 25 por ciento de su fortuna total. A esta cantidad se le deben sumar las pensiones alimenticias que tuvo que entregar, así como los gastos legales de las audiencias.

Fue así como James se declaró en bancarrota en el año 2014, pues aunado al proceso anterior el portero admitió despilfarrar parte de su fortuna en distintas compras y malas inversiones inmobiliarias, mismas que lo obligaron a subastar sus pertenencias para saldar las deudas que tenía.