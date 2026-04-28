David Medrano explica por qué no ha salido la lista de jugadores de Liga MX que irán a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Se esperaba que este mismo lunes 27 de abril se conociera la lista de seleccionados que militan en la Liga BBVA MX que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con la Selección Mexicana; sin embargo, Javier Aguirre no ha revelado los nombres por un motivo que reveló David Medrano con un mensaje compartido en sus redes sociales.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! América DESPIDE a pieza clave para el Apertura 2026

Lluvia de goles en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

David Medrano revela el motivo por el que no se ha revelado la lista de seleccionados de la Liga BBVA MX

Es un hecho que la Liguilla del torneo Clausura 2026 se disputará sin seleccionados mexicano, toda vez que Javier Aguirre comenzará a trabajar con los elementos nacionales de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM que arrancará el próximo jueves 11 de junio con el enfrentamiento entre México y Sudáfrica.

Sin embargo, de acuerdo con David Medrano, el Vasco Aguirre aun tiene dudas respecto a los jugadores que llamará para comenzar la concentración.

ATORADOS.

El compromiso del Vasco de que los convocados de los calificados a Liguilla tendrían lugar asegurado en la convocatoria para el Mundial tiene atorado el tema de la lista. El técnico tiene duda con 3 o 4 y por ello todavía no sale la lista. pic.twitter.com/TtcFhhJeDY — david medrano felix (@medranoazteca) April 28, 2026

"El compromiso del Vasco de que los convocados de los calificados a Liguilla tendrían lugar asegurado en la convocatoria para el Mundial tiene atorado el tema de la lista. El técnico tiene duda con tres o cuatro y por ello todavía no sale la lista", reveló Medrano en un mensaje compartido en su cuenta de X (antes Twitter).

Los Seleccionados Nacionales reportarán esta misma semana a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol para comenzar con los trabajos previos al arranque de la justa mundialista.

Te puede interesar: OFICIAL: Cruz Azul no contará con piezas clave para la Liguilla del Clausura 2026