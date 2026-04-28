OFICIAL: Cruz Azul no contará con piezas clave para la Liguilla del Clausura 2026

Cruz Azul llegó a la Liguilla con una victoria que le permitió asegurar el tercer lugar, pero el cierre de la fase regular también trajo noticias que cambian el panorama para los cuartos de final.

El equipo ya conoce el rival, Atlas, y también el contexto en el que tendrá que disputar la serie. No será con plantel completo. Desde antes de arrancar la fase final, el cuerpo técnico ya tiene claro que deberá ajustar sobre la marcha, porque hay ausencias que no se pueden evitar debido a que acudirán al llamado de la Selección Mexicana, que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La convocatoria de Selección Mexicana golpea la base del equipo

Erik Lira y Carlos Rodríguez fueron considerados para el proceso previo al Mundial 2026, lo que implica que no estarán disponibles durante la Liguilla. La decisión no depende del club y se ejecuta sin excepción, por lo que ambos mediocampistas quedan fuera en el momento más importante del torneo.

La ausencia pesa por lo que representan en la estructura del equipo. Son dos jugadores que han sostenido el funcionamiento durante el semestre y cuya salida obliga a replantear el centro del campo.

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Lesiones que condicionan la Liguilla de Cruz Azul

A las convocatorias se suman los problemas físicos.

Nicolás Ibáñez quedó descartado para lo que resta del campeonato tras la lesión muscular sufrida a mediados de abril. Su recuperación no alcanzará para los tiempos de la Liguilla, lo que reduce las opciones en ataque.

El caso de Jesús Orozco Chiquete es distinto, pero el desenlace es el mismo. Aunque ha mostrado avances en su rehabilitación y ya trabaja con balón, no llegará en condiciones para competir en esta fase.

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Joel Huiqui, con el desafío de reinventar a Cruz Azul

El escenario obliga a Cruz Azul a modificar piezas justo cuando la exigencia es máxima.

Joel Huiqui tendrá que encontrar soluciones con un plantel recortado en zonas clave. La base que sostuvo al equipo en la fase regular no estará completa y eso cambia la lectura de la serie ante Atlas.

Un problema que aparece en el peor momento.