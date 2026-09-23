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Fútbol

David Medrano: Política y futbol, una mezcla que genera dudas

La política y el futbol vuelven a encontrarse en un debate sobre el ascenso y descenso que despierta dudas sobre los intereses detrás de la discusión

David Medrano

Escrito por: David Medrano

La política y el futbol no son un buen maridaje, con sus contadas excepciones, y lo sucedido el lunes pasado en la Cámara de Senadores es un intento más de los políticos de intervenir en el futbol, aprovechando el interés y la pasión que despierta el balompié en nuestro país.

Son muchos, a lo largo de la historia, los intentos de políticos de poder intervenir en el futbol con la bandera del interés genuino por el aficionado y, al final, queda la impresión de que, en muchos casos, el nombre del aficionado solamente se utiliza para generar presión social y, por qué no, buscan llevar agua a su molino en tiempos electorales con un tema tan apasionante como el futbol y, en este caso, el ascenso y el descenso, que tiene muchas aristas y que, por supuesto, requiere debate para ver qué sucede en la confrontación y argumentación de todas las partes y no un evento para validar que suceda lo que les interesa a los políticos.

La lucha de algunos equipos por el ascenso está ahí. La de los políticos, sinceramente, no parece original.

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