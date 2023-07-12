David Reyes logró tirar Juego sin hit ni carrera con El Águila de Veracruz

David Reyes estuvo por nueve entradas en el montículo de los disparos, y firmó un Juego sin hit ni carrera para que El Águila de Veracruz derrotara por 2-0 a Saraperos de Saltillo logrando también el séptimo no-no en la historia de El Glorioso.

David Reyes y Ariel Miranda se enfrascaron en un duelo de pitcheo por cinco entradas completas, donde fueron respaldados por sus respectivas defensivas.

Veracruz salió avante en duelazo de pitcheo

El Águila anotó la carrera de la quiniela en el quinto inning, con un out en la pizarra, José Juan Aguilar atizó imparable al central y remolcó a Jesús “Cacao” Valdez, 0-1 la pizarra.

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“El Rey David” siguió firme en el montículo después de la carrera de su ofensiva armó y siguió con el dominio a la ofensiva sarapera.

En el octavo episodio, la novena jarocha hizo una carrera más, Edwin Espinal conectó entre izquierdo y central y mandó al plato a Junior Lake, 0-2 la pizarra.

Reyes brilló con El Águila de Veracruz

Reyes siguió en la lomita por tres outs más, dominó con un elevado al izquierdo a Fargas, un tercio fuera, después ponchó a Fernando Villegas para el segundo out y un elevado al central de Henry Urrutia representó el out 27 y la gloria del séptimo Sin Hit ni Carrera en la historia de El Águila y el segundo en la era Pasquel al frente de El Glorioso.

David Reyes, (4/12/1990 Los Mochis, México) lanzó nueve entradas sin hit, concedió dos bases por bolas y ponchó a siete bateadores.

El revés fue para Brandon Quintero con dos entradas un tercio de labor, aceptó cuatro hits, le hicieron dos carreras que fueron limpias.

Juegos sin hit ni carrera en Liga Mexicana de Beisbol

*Juego sin hit ni carrera número 109 en la historia de la LMB: el 1 (Martín Dihigo) y el 109 (David Reyes) son de pitchers de El Águila.

*Los dos últimos juegos sin hit ni carrera de 9 entradas son de lanzadores de El Águila: Dylan Unsworth (2021) y David Reyes (2023).

*Tercer juego sin hit ni carrera que se lanza en 2023: Yoimer Camacho (7 entradas), Jovany López (5 entradas) y David Reyes (9 entradas).

JUEGOS SIN HIT NI CARRERA DE EL ÁGUILA (7):

Martín Dihigo | 16 de septiembre de 1937

Anastacio Velázquez | 29 de abril de 1974

Héctor Madrigal | 12 de mayo de 1983

Leobardo Meza | 13 de junio de 1993

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Julio Hernández | 20 de junio de 1995

Dylan Unsworth | 28 de mayo de 2021

DAVID REYES | 11 DE JULIO DE 2023