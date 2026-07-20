Davoo Xeneize lo reconoció frente a todos: “era injusto que Argentina saliera campeón”

Así como el propio Lionel Messi rompió el silencio tras perder la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el streamer más popular de Argentina, Davoo Xeneize, habló tras la derrota de su selección a manos de España en la gran final del torneo. Lejos de buscar falsos culpables, fue profundamente autocrítico y reconoció algo que parece impensado.

Mientras que un argentino se hizo viral en TikTok por pedir “humildad” a sus compatriotas, ahora Davoo Xeneize reconoció la superioridad de la selección española, que logró su segunda estrella en el juego contra los campeones de Qatar 2022. Lejos de cualquier excusa, el streamer y creador de contenido respondió: “era injusto que Argentina saliera campeón”.

Las palabras de Davoo Xeneize reconociendo la inferioridad de Argentina ante España

En primera instancia, el streamer argentino leyó un comentario de uno de sus compatriotas que decía: “¿Por qué tiene que ser tan injusto el futbol?”. Rápidamente, Davoo Xeneize opinó: “Te voy a responder con mucha honestidad: injusto era que ganemos nosotros. La final que jugó Argentina…”.

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“¿No creen que nos pasaron por arriba? Hablando en serio. ¿Yo vi otra final? Yo estuve los 120 minutos rezando para llegar a penales”, comenzó diciendo el reconocido streamer en su cuenta de Kick.

Davoo Xeneize aseguró que España fue superior a Argentina

“Obviamente me duele perder, pero a la vez veo cómo perdimos y digo ‘lo merecíamos’. Como futbolero te digo que está bien que Argentina haya perdido”, explicó Davoo Xeneize. Y agregó: “Obviamente si ganábamos lo iba a festejar igual, qué carajo me importa la forma. Pero ¿qué querés? nos pegaron un baile, hermano, mamita querida, viejo”.

Argentina solo disparó en 2 ocasiones durante los 120 minutos y ninguna fue al arco de Unai Simón.|REUTERS

Las estadísticas de Argentina - España que reflejan la opinión del streamer

España derrotó 1-0 a Argentina en la Final del Mundial 2026 siendo ampliamente superior y proponiendo las reglas de juego en todo momento, mientras los de Lionel Scaloni solo intentaban defender. Finalmente los de Luis de la Fuente ganaron con un gol de Ferran Torres en la prórroga. Las estadísticas fueron: