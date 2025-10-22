De casi no ser registrado a ser referente en el ataque de Cruz Azul

Cruz Azul ha encontrado en Gabriel “Toro” Fernández a su máximo referente ofensivo en la recta final del Apertura 2025. El delantero uruguayo, que al inicio del torneo estuvo cerca de no ser registrado por el número de extranjeros en el equipo, acumula 6 goles en 9 partidos disputados, convirtiéndose en el jugador más efectivo de la delantera celeste.

La lesión de Ángel Sepúlveda permitió que Fernández tomara protagonismo en el eje ofensivo del equipo. Sepúlveda, pese a estar lesionado durante parte del torneo, aun así, registra 6 goles en el Apertura 2025.

¿Cruz Azul se salvó?

Giorgos Giakoumakis que salió por la puerta de atrás de La Noria, ha anotado 2 goles en 11 partidos con su nuevo equipo el PAOK de Grecia. Mientras que Luka Jović, quien era la bomba para la Liga MX, y la cual no pudo concretarse, no ha logrado consolidarse en Grecia, registra 2 goles en 14 partidos jugados con el AEK de Atenas.

Al inicio del Apertura 2025, el club contempló la llegada de Luka Jović como posible referencia ofensiva, pero la operación no se concretó. Esto dejó al equipo con Sepúlveda como única referencia de área y a Fernández, inicialmente declarado prescindible y registrado en la Sub 21.

Con estos números, Gabriel “Toro” Fernández se ha consolidado como el principal delantero de Cruz Azul en el torneo, con un promedio de 0.67 goles por partido, liderando la ofensiva del equipo rumbo a la Liguilla del Apertura 2025.

