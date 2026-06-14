Rechazó a México por Estados Unidos, no fue al Mundial 2026 y ahora cambia de opinión

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya iniciada y tras los exitosos debuts de México y Estados Unidos, comienza a aparecer varias historias de futbolistas que intercambiaron su nacionalidad para intentar estar en algún seleccionado nacional durante la justa mundialista. Uno de estos casos es el de Diego Luna, quien tuvo la opción de defender los colores mexicanos pero optó por los Estados Unidos.

Tras quedar fuera del Mundial 2026 con el equipo de las Barras y las Estrellas ya que Mauricio Pochettino no lo incluyó en la nómina definitiva de 26 futbolistas, aparentemente ahora Luna estaría considerando en hacer su cambio de Federación, para poder en un futuro defender los colores de la Selección Mexicana.

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Luna explicó porqué rechazó a México

En diálogo con el canal de TikTok de ´Chicos Tóxicos', Diego Luna expresó los motivos de su decisión y contó la historia de su familia "Para mí se trata de quién me dará la mejor oportunidad de jugar a nivel internacional. Mis padres son de Michoacán, México, pero nací en California. Crecí con raíces mexicanas, aunque he vivido toda mi vida en EU. Fue fácil elegir jugar por este país, porque me ha dado todas las oportunidades". Además, expresó su orgullo por Estados Unidos, sin embargo dejó una puerta abierta para México "Eso no significa que me avergüence de ser mexicano; simplemente tuve que tomar una decisión”.

Cabe recordar que meses antes, Luna habló sobre el supuesto interés de la Federación Mexicana de Futbol en contar con sus servicios para defender los colores del combinado nacional. Posteriormente, el jugador de padres mexicanos expresó que eligió los Estados Unidos ya que fue ese país el que le dió todas las oportunidades. Tras eso, el jugador nacido en Sunnyvale, California, optó por realizar todo su proceso formativo bajo el amparo de la estructura deportiva del conjunto de las barras y las estrellas.