“Sonaldo”: el apodo que le pusieron los mexicanos a Son Heung-min y su inesperada reacción

Uno de los jugadores más apreciados de Corea del Sur es el de Son Heung-min, quien será rival de la selección mexicana en juego correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Su talento le ha otorgado la posibilidad de convertirse en uno de los referentes del LAFC y por ello, desde territorio nacional le crearon un apodo que fue recibido con bastante agradecimiento por parte del desequilibrante delantero.

Sobre la consulta de su denominación pública como "Sonaldo" señaló: "Ahora juego en Los Ángeles y hay muchos mexicanos ahí. Siento la pasión que tienen por el futbol. Me mandan su cariño y estoy agradecido. No creo que haya hecho lo suficiente como para ganarme el apodo", aseguró.

|Reuters

En el mismo encuentro destacó que disputa sus partidos del certamen orbital con gran emoción. “Me siento como un niño, es el escenario soñado para mí", remarcó en el encuentro con los periodistas.

Con respecto a los objetivos propuestos por su equipo puntualizó: “Queremos cosechar un buen resultado y vamos a darlo todo", sentenció.

¿Cuáles son los siguientes partidos que Corea del Sur deberá atender en el Mundial 2026?

El combinado asiático se enfrentará el próximo jueves 18 de junio ante su par mexicano en una cita que se realizará en el Estadio Guadalajara.

Finalmente, en la última fecha de esta instancia, disputará su tercer juego ante los sudafricanos, duelo que se vivirá el próximo miércoles 24.

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