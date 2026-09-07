Los mexicanos que debutarán este martes 8 de septiembre en la UEFA Champions League

¡El torneo más prestigioso de clubes del planeta vuelve! Este martes 8 de septiembre arranca la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27, y los reflectores aztecas están al rojo vivo. Dos de los nuestros se preparan para vivir una jornada histórica en el Viejo Continente: Santiago Giménez saldrá a escena con el Porto, mientras que Álvaro Fidalgo defenderá la camiseta del Real Betis en su regreso al máximo escenario del balompié europeo.

El debut de Santiago Giménez con el Porto

Tras su destacada trayectoria en el Feyenoord y su paso por la Serie A con el AC Milan, Santi arranca una nueva historia en Portugal. Con el dorsal '29' en la espalda, el ariete azteca encabeza el ataque de los Dragones para buscar la gloria continental. Giménez llega en un momento físico óptimo y con la encomienda directa del cuerpo técnico de convertirse en el hombre gol del equipo desde el silbatazo inicial de este martes cuando enfrenten en casa al poderoso Manchester City.

Porto vs Manchester City | 13:00 horas

Álvaro Fidalgo cumplirá el sueño de jugar Champions League

Por su parte, el mediocampista Álvaro Fidalgo vivirá un momento cumbre en su carrera al disputar el torneo con el Real Betis. Tras consolidarse como la brújula en el medio campo dentro del futbol mexicano y firmar su regreso al balompié español, "El Maguito" tendrá la oportunidad de desplegar su talento, visión de campo y control de ritmo ante la élite mundial cuando enfrenten al Lille de Francia. Su presencia en la alineación perfila al Betis como un equipo dinámico y con mucha posesión en la medular.

Lille vs Real Betis | 13:00 horas

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¿Cuántos mexicanos participarán en esta temporada de la UEFA Champions League?

Con el silbatazo inicial de este martes, Santiago Giménez y Álvaro Fidalgo encabezan la presencia mexicana en esta edición europea. Junto con el juvenil Obed Vargas (quien forma parte del plantel registrado por el Atlético de Madrid), ellos componen la terna de tres futbolistas mexicanos que defenderán el orgullo nacional en la edición 2026-27 de la UEFA Champions League.

