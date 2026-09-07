Los juegos de la Jornada 6 de la Liga BBVA MX Femenil que se jugarán HOY lunes 7 de septiembre de 2026

La Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil baja el telón este lunes 7 de septiembre con dos encuentros. La bola no descansa y la emoción. Aquí te traemos la previa detallada de lo que viviremos en el terreno de juego.

¡TIGRES Y NECAXA SE DIERON CON TODO! Goles, atajadas y emociones en el Volcán

Atlante vs Juárez

Lugar: CAR Atlante – Cancha 1

CAR Atlante – Cancha 1 Horario: 15:45 horas (Tiempo del Centro de México)

El primer platillo de la tarde arranca en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Atlante. La escuadra azulgrana saltará al césped con la firme encomienda de hacer valer la localía tras semanas complejas en las que la suma de puntos se ha vuelto una urgencia absoluta luego de 4 derrotas consecutivas y sumar en el campeonato 3 puntos. El planteamiento del estratega local apostará por la solidez defensiva y transiciones a máxima velocidad.

Sin embargo, en frente tienen a un rival aguerrido: las Bravas de Juárez. El conjunto fronterizo aterriza en la capital con el impulso de una importante victoria en la fecha previa y con el objetivo claro de meterse de lleno en la pelea por los puestos de Liguilla. En este momento se ubican en la cuarta posición del Grupo B con 9 unidades. La clave del partido pasará por el duelo en la mitad de la cancha y el mano a mano de la ofensiva visitante ante la zaga atlantista.

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León vs Puebla

Lugar: Estadio Nou Camp

Estadio Nou Camp Horario: 19:06 horas (Tiempo del Centro de México)

Para cerrar con broche de oro la actividad del lunes, la mítica cancha del Nou Camp abre sus puertas para un enfrentamiento con aroma a revancha y espectáculo. La León Femenil recibe a la Franja en un horario estelar que promete emociones a la afición del Bajío.

Las Esmeraldas de León llegan con la presión de reencontrarse con el triunfo ante su gente. Con un ataque que genera opciones pero que necesita ser contundente, las locales saldrán a proponer desde el minuto uno para adueñarse de la posesión del balón. El conjunto felino suma 6 puntos en el torneo. Por su parte, la Franja del Puebla (3 puntos) demostró en su último compromiso que tiene pegada cuando encuentra espacios a espaldas de las defensoras rivales. Se espera un choque vibrante, repleto de dinamismo y ida y vuelta constante sobre la cancha del conjunto guanajuatense.

