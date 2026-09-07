Hormiga González será titular gracias a la gravedad de la lesión del marroquí

¡Golpe desgarrador que pone a la Hormiga en la titularidad! El delantero marroquí Ayoub El Kaabi fue operado con éxito tras sufrir una gravísima fractura de tibia y peroné. Una lesión de pesadilla que lo dejará fuera de los terrenos de juego durante varios meses.

La Hormiga González asume el mando del ataque

La lamentable baja del atacante africano abre de par en par las puertas de la titularidad para el atacante mexicano. Armando "La Hormiga" González se convertirá en el referente de área y el '9' estelar del Olympiacos por lo que resta de la temporada.

El canterano azteca ha respondido en sus primeras oportunidades en el balompié helénico. La "Hormiga" registra un gol en tres partidos, demostrando ese olfato goleador y combatividad que tanto enamoran a la afición del conjunto de El Pireo.

Los próximos encuentros de la Hormiga González con Olympiacos

El reto que tiene enfrente la Hormiga no es menor, pero el escenario es inmejorable para consolidarse en el Viejo Continente. Los reflectores estarán encima del atacante azteca en sus siguientes compromisos decisivos:

Copa de Grecia: Olympiacos vs Volos (8 de septiembre)

Olympiacos vs Volos (8 de septiembre) Superliga de Grecia: Olympiacos vs OFI Creta (12 de septiembre)

Olympiacos vs OFI Creta (12 de septiembre) UEFA Europa League: Olympiacos vs Jagiellonia (16 de septiembre)

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El mensaje del dueño del Olympiacos a Ayoub El Kaabi

Ante este duro revés que recibió Ayoub El Kaabi, la dirigencia del club griego no tardó en volcarse en apoyo a su figura. Evangelos Marinakis, propietario del Olympiacos, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales para dejarle claro que no estará solo en este largo camino:

«Ayoub, que te mejores pronto y que seas de hierro. Eres fuerte, eres un ganador y estoy seguro de que superarás también esta prueba. La operación salió muy bien y ahora lo prioritario es tu recuperación, para que regreses aún más fuerte. Quiero que sepas que toda la familia del Olympiacos está a tu lado. Nos encargaremos de que tengas lo mejor que necesites en cada etapa de tu rehabilitación y estaremos cerca de ti para lo que haga falta. Y algo más: queremos que sepas que eres y seguirás siendo parte de nuestra familia por todo el tiempo que tú quieras. Para siempre. Sé fuerte y optimista. Todo va a salir muy bien y pronto estarás de vuelta con nosotros más fuerte y siempre ganador.»

