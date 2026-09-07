OFICIAL: El ÚNICO trofeo que NO ha ganado el Turco Mohamed con Toluca y que disputarán hasta 2029

Antonio "El Turco" Mohamed ha transformado a los Diablos Rojos de Toluca en una aplanadora imparable para conseguir títulos convirtiéndose el nuevo ‘Rey Midas’. La noche de este domingo 6 de septiembre de 2026, Toluca volvió a hacer historia al coronarse campeones de la Leagues Cup 2026 tras derrotar 2-0 a Rayados de Monterrey en la gran final disputada en Houston. Con este éxito, el cuadro choricero se convirtió oficialmente en el primer club de la Liga MX en levantar el título de la Leagues Cup.

Desde la llegada del estratega argentino al banquillo del Nemesio Diez, la vitrina mexiquense ha vivido un atracón de trofeos sin precedentes. La efectividad de Mohamed ronda casi el 100% en finales disputadas con la institución, conquistando prácticamente cada certamen que se le ha puesto enfrente con excepción del Campeón de Campeones de la Liga MX 2026 ante Cruz Azul.

Los títulos de Antonio Mohamed con el Toluca

Liga MX (Bicampeón): Clausura 2025 y Apertura 2025

Clausura 2025 y Apertura 2025 Campeón de Campeones: 2024-25

2024-25 Campeones Cup: 2025

2025 Copa de Campeones de la Concacaf: 2026

2026 Leagues Cup: 2026 (primer campeón mexicano en la historia del torneo)

¿Qué título le hace falta a Mohamed con Toluca?

Tras 'completar el juego' a nivel nacional y continental dentro de la Concacaf, existe un solo trofeo que se mantiene fuera del alcance inmediato de Antonio Mohamed y sus Diablos Rojos: la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

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Gracias a la brillante conquista de la Concachampions 2026, el Toluca ya aseguró su boleto directo para la máxima cita del futbol planetario a nivel de clubes, junto con Cruz Azul. Sin embargo, debido al nuevo formato cuadrienal de la FIFA, la escuadra choricera y el 'Turco' tendrán que esperar hasta el verano de 2029 para hacer acto de presencia en el certamen internacional y medirse cara a cara contra los colosos de Europa, Sudamérica y del resto del mundo.

