¿Por qué Chivas fue a penales contra LAFC en la Leagues Cup?

Chivas empató 1-1 frente a LAFC en su debut dentro de la Leagues Cup 2026. Sin embargo, el partido no terminó con el silbatazo final. Tras la igualdad en los 90 minutos, ambos equipos disputaron una tanda de penales, una situación que generó dudas entre muchos aficionados sobre el formato del torneo.

La explicación está en el reglamento de la competencia. En la Leagues Cup no existen los empates al finalizar el tiempo reglamentario. Después del 1-1 conseguido por Chivas, con goles de Denis Bouanga y Roberto "Piojo" Alvarado, el encuentro pasó directamente a los once pasos para definir la distribución de los puntos.

Chivas tuvo que definir el punto extra desde los penales

El sistema de competencia establece que una victoria en los 90 minutos entrega tres puntos. Si el marcador termina empatado, ambos equipos disputan una tanda de penales. El ganador recibe dos puntos y el perdedor suma uno.

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Eso fue lo que ocurrió en el BMO Stadium. LAFC se impuso 5-4 en la definición desde los once pasos y se quedó con el punto adicional. Chivas, pese a igualar durante el tiempo reglamentario, obtuvo únicamente una unidad para la clasificación de la fase de grupos.

|X: Chivas

Así se resolvió la serie entre LAFC y Chivas

Durante la tanda, Kevin Castañeda falló el primer cobro del Guadalajara y Denis Bouanga aprovechó para adelantar a los locales. Ricardo Marín, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Luis Rey marcaron para el conjunto rojiblanco, mientras que Marc Delgado falló para LAFC y mantuvo con vida a Chivas.

La definición llegó hasta la muerte súbita. Luis Romo no pudo convertir su disparo y Jude Terry anotó el penal decisivo para asegurar el triunfo de LAFC por 5-4 y otorgarle el punto extra al equipo angelino.

El calendario de Chivas en la Leagues Cup 2026

Tras perder en la nueva regla de la Leagues Cup, ahora Chivas tiene dos partidos para recuperarse en Estados Unidos.