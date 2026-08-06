Esta es la decisión de Joel Huiqui que no le gustaría nada a Kevin Mier

En el entorno futbolístico existe una discusión interesante sobre la rotación de los arqueros. Muchos defienden que el titular siempre debe atajar, no importa si es un torneo secundario o hasta terciario. En ese sentido, otros dicen que es bueno darle juego a los suplentes. En este caso, parece que Joel Huiqui dará oportunidad a sus metas… lo cual sería una prueba para Kevin Mier.

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¿Qué decisión tomó Joel Huiqui alrededor de Kevin Mier?

Se indica que el estratega mexicano implementaría una dinámica bastante particular alrededor de sus porteros. Nadie discute que en estos momentos Kevin Mier es el titular del equipo, sin embargo ya le dio minutos a Andrés Gudiño en la derrota ante el Atlante. Y eso no quedaría ahí, pues tiene planes también para Emmanuel Ochoa.

En estos momentos el tercer arquero de La Máquina está representando a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por lo que se llevó a Kevin Mier y Gudiño como sus opciones reales para atajar en Leagues Cup. Además, allí se subió a Bruno Salgado, que en estos momentos es arquero del Cruz Azul Hidalgo.

Según algunos reportes, la oportunidad para Emmanuel Ochoa no se daría en la Leagues Cup, pues la selección Sub-23 avanzó a la final del certamen. Por ello el equipo jugará por la medalla de oro el próximo domingo 9 de agosto y esto tomaría a Cruz Azul a mitad de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. Probablemente le den unos días de descanso y le pedirán que se reincorpore en breve.

#futbolmexicano #ligamx #Mundial2026 ♬ sonido original - Pedro Alemán @pdeutsch_ 🧤🇲🇽 EMMANUEL OCHOA REVELA SU CHARLA CON KEVIN MIER. El guardameta de Cruz Azul y la Selección Mexicana Sub-23, Emmanuel Ochoa, habló sobre la conversación que sostuvo con Kevin Mier, quien le compartió consejos para su desarrollo y futuro con La Máquina. El joven arquero continúa trabajando para seguir creciendo y ganarse un lugar en el primer equipo celeste, mientras se prepara para representar a México en los Juegos Centroamericanos con la Selección Mexicana Sub-23. 🇲🇽⚽️ #SeleccionMexicana

¿En qué partidos de Liga BBVA MX Kevin Mier sería suplente?

Si es que el reporte alrededor de los porteros de Cruz Azul es real, Emmanuel Ochoa detendría al menos dos encuentros en el regreso de la liga mexicana. El primero sería el domingo 16 de agosto ante Xolos y el segundo contra el Atlas el sábado 22 de ese mismo mes. Ahora, se está a la expectativa de quién será el portero de La Máquina en la presente Leagues Cup, donde debutarán ante el Philadelphia Union.