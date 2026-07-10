Jugador de Inglaterra tiene un virus y ya fue aislado previo al partido vs Noruega

Inglaterra recibió una noticia que no esperaba a falta de un día para el duelo contra Noruega por los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Resulta que el mediocampista titular Declan Rice fue aislado de la concentración del plantel por un virus estomacal y su participación en el juego de este próximo sábado 11 de julio es una incógnita.

Información que llega desde medios británicos señalan que Rice arrastraba molestias físicas desde partidos anteriores, las cuales se agravaron con la aparición de esta enfermedad. "El influyente mediocampista ya arrastraba molestias en los isquiotibiales y en la zona lumbar, problemas que ahora se han visto agravados por esta enfermedad", detalló el medio Daily Mail.

La misma fuente señala que el actual centrocampista del Arsenal debió ser puesto en cuarentena para evitar que el virus se propague entre sus compañeros de equipo y agravar la situación, a horas de un duelo decisivo para el futuro de Inglaterra en la Copa del Mundo. Hasta la fecha, el cuerpo técnico comandado por Thomas Tuchel no ha confirmado la ausencia ni la participación de Rice este sábado.

Declan Rice está aislado por un virus a horas del cruce contra Noruega|Crédito: @England / X

Declan Rice apunta a ser una baja sensible para Inglaterra

En caso de confirmarse su ausencia ante Noruega, el equipo de Los Tres Leones afrontará unos Cuartos de Final sin una de sus principales figuras. El mediocampista participó de cuatro de los cinco partidos que disputó su equipo a lo largo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aportó una asistencia en el triunfo 4-2 sobre Croacia durante la Fase de Grupos y su única ausencia fue ante Panamá, último encuentro de Inglaterra en dicha instancia.

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De esta manera, Declan Rice apunta a ser la segunda baja del cuadro europeo para enfrentar a Noruega este próximo sábado. Cabe recordar que el equipo de Tuchel ya cuenta con la ausencia confirmada del centrocampista Jordan Henderson, quien se fracturó una de sus muñecas durante los festejos tras la victoria sobre México en el Estadio CDMX en los Octavos de Final.

Inglaterra conoce a la perfección lo que es llegar a estas instancias|Daniel Becerril/REUTERS

Inglaterra llega con problemas al duelo contra Noruega

Además de la baja de Henderson y el problema de salud que mantiene aislado a Rice, Inglaterra sabe que afrontará los Cuartos de Final sin Jarell Quansah. El defensor fue expulsado en el duelo contra la Selección Mexicana tras una fuerte entrada contra Jesús Gallardo. La FIFA le brindó dos partidos de suspensión al inglés, por lo que solamente podrá estar disponible en una hipotética Final o partido por el tercer lugar.

Por otro lado, el zaguero central Marc Guéhi aún se encuentra entre algodones por una lesión muscular, la cual también padeció tras el vibrante choque contra México. Mientras que el lateral Reece James volvió a entrenarse con normalidad tras perderse tres partidos por un problema en el isquiotibial.