Inglaterra ya supera a Francia y Argentina en esto: ¿favorita para ganar el Mundial 2026?

Mientras la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en su etapa decisiva, el debate sobre quién es el máximo favorito para levantar el trofeo suele centrarse en el presente futbolístico. Sin embargo, un dato estadístico fundamental ha puesto a Inglaterra bajo los reflectores, revelando una consistencia histórica que supera a potencias como Francia y Argentina. ¿Cuál? Ha logrado consolidar una tradición de élite que la sitúa como una de las naciones con mayor presencia en instancias definitivas. Eso, indefectiblemente, lo posiciona como uno de los favoritos a dar la vuelta olímpica.

Cuántas veces jugó Inglaterra los cuartos de final de un Mundial

Cuando analizamos la cantidad de veces que cada selección ha logrado instalarse entre los ocho mejores equipos de un Mundial, los números reflejan una realidad que favorece claramente a los Three Lions. Con su presencia en los cuartos de final de esta edición, Inglaterra alcanza un total de 14 participaciones en esta instancia, distanciándose significativamente de otros gigantes continentales.

La tabla histórica de clasificados a cuartos de final es liderada por Brasil (19) y Alemania (17). Detrás de ellos, la jerarquía de Inglaterra se impone con firmeza:

Brasil: 19 presencias

19 presencias Alemania: 17 presencias

17 presencias Inglaterra: 14 presencias

14 presencias Argentina: 11 presencias

11 presencias Francia: 11 presencias

11 presencias Italia: 9 presencias

Este registro de 14 apariciones en cuartos de final no es un dato menor. Posiciona a Inglaterra por encima de las 11 presencias de Argentina y Francia, consolidando al conjunto británico como una potencia de una regularidad asombrosa en el máximo nivel competitivo.

TV Azteca Transmitirá el Noruega vs Inglaterra

Luego de eliminar a México de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio de la Ciudad de México, la Selección de Inglaterra continúa su camino en la justa mundialista, pero ahora tendrá que enfrentarse a una poderosa Noruega comandada por Erling Haaland. Este compromiso lo podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.