El gran problema que tiene Cruz Azul a pesar de ser mejor que América y Toluca

Esta primera mitad - y un poco más - de torneo ha permitido que los equipos muestren sus virtudes y debilidades. Ante eso, el vigente campeón ha sufrido en muchos aspectos. La primera temporada de Joel Huiqui ha resultado interesante, pero la afición tiene claro cuáles son los puntos a mejorar. Pese a que logran muchos goles… la zaga de Cruz Azul se observa indefensa en muchos partidos.

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¿Cuál es el problema del Cruz Azul en este Apertura 2026?

La afición no se encuentra del todo tranquila, pues previo a la Fecha FIFA el equipo acumula 3 duelos sin victoria y con la pérdida del trofeo de la Campeones Cup ante Inter Miami. Sin embargo, el equipo ha tenido buenos pasajes y de medio campo para adelante lucen como un equipo que puede aspirar a cosas importantes. Pero defender se volvió un problema este semestre.

El análisis de muchos para entender si un club está para campeonar, es cómo le compites o cómo te desenvuelves contra los contrincantes de la zona alta. En ese rubro, Cruz Azul venció al América y empató con Toluca. Y en esos dos partidos, les clavó 7 goles a estos dos equipos que son líderes al momento en el futbol mexicano. Por eso queda claro que el ataque celeste no es el problema.

En ese sentido, las estadísticas son claras y se debe puntualizar en algunos errores marcados de parte de los arqueros. Sin embargo, ya sea por culpa del portero o de todo el aparato defensivo, los números indican que Cruz Azul permitió 18 goles en 10 fechas disputadas al momento en el Torneo Apertura. Solamente dos clubes (Juárez 25, Necaxa 20 y San Luis recibió los mismos 18) tienen más goles recibidos que ellos.

¿Cuál es la solución para Cruz Azul en este cierre de Apertura 2026?

La labor de Joel Huiqui recaerá en mantener un equilibrio entre lo bien que ataca con lo mal que defiende. Aunque se han presentado algunos inconvenientes como la lesión de Carlos Rotondi o la incorporación tardía de Willer Ditta por el Mundial… no hay más pretextos. Cruz Azul tiene la responsabilidad de mejorar y de encontrar soluciones pues el torneo está demasiado apretado. Del lugar 8 al 14 de la clasificatoria hay como máximo 3 puntos de diferencia.