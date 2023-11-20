Así se jugarán las semifinales de la Liga BBVA Expansión MX

El Apertura 2023 está llegando a su final en la Liga BBVA Expansión MX, los primeros cuatro lugares de la tabla siguen avanzando en la recta final del torneo, luego de los cuartos de final Cancún Fc, Leones Negros, Atlante y Mineros de Zacatecas siguen en la pelea por el título de la liga.

Los cuadros de las semifinales se definieron de la siguiente manera; Cancún Fc (primer lugar del torneo) enfrentará a Mineros de Zacatecas(cuartos en la tabla), por otra parte Leones Negros (segundo) jugará contra el Atlante (tercero), las fechas de los partidos ida y vuelta se definirán en las siguientes horas, Mineros recibe a Cancún entre semana, al igual que Atlante recibe a Leones Negros, para posteriormente cerrar las llaves en Quintana Roo y en el Estadio Jalisco.

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Atlante avanzó a su séptima semifinal consecutiva

En los cuartos de final se vivieron partidos con muchas emociones, algunos terminaron por definisre en los últimos minutos, el primer lugar del torneo, Cancún Fc sufrió para avanzar a las semifinales, en el partido de ida cayó 1-0 en su visita a Mérida, posteriormente los Venados iniciaron ganando el juego de vuelta, sin embargo, los goles de Raúl Castillo al minuto 70 y Arturo Sánchez al 87 terminaron por darle la clasificiación al cuadro que dirige Luis Arce por posición en la tabla.

Otros que sufrieron para avanzar entre los últimos cuatro de la liguilla fue el Atlante, en la ida se llevaron un resultado en contra de 2-0 en Sonora con marcador de 2-0, en la vuelta Cimarrones volvió a abrir el marcador, Rafael Durán empató para el "Potro de Hierro", Salvador Sánchez se fue expulsado por parte de Cimarrones antes de irse al descanso, los Azulgranas se acercaron cuando Durán completó su doblete, pero Bryant Navarro volvió a poner la ventaja de dos goles a los visitantes, al 82 Edwin Cerna acercó a los locales y con un autogol del arquero sonorense al minuto 93, el Atlante consiguió avanzar por séptima ocasión consecutiva a las semifinales en la Liga BBVA Expansión MX.

Definidas las semifinales

En el Estadio Jalisco los Leones Negros consiguieron darle vuelta al Atlético Morelia, con goles de Carlos Fierro y Edson Torres en la primera mitad, el cuadro "leones" avanzó a las semifinales con marcador global de 3-2.

Los Mineros de Zacatecas fueron el único equipo que consiguió la victoria en ambos encuentros en los cuartos de final, en la ida ganaron de visitantes 2-0 a Tepatitlán y en la vuelta consiguieron un marcador de 5-2 para terminar ganado 7-2 en el global.

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