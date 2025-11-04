WWE contrató a este luchador mexicano para suplir a Rey Mysterio Jr., pero fue despedido antes de debutar por sus adicciones

Shoker fue el luchador mexicano que WWE contrató para suplir a Rey Mysterio Jr, a fin de tener un referente en el mercado latino. Sin embargo, el “1000% guapo” fue despedido antes de debutar debido a un fuerte problema de drogas, así lo reveló Alberto del Río en el reality show La Granja, donde también detalló cuánto ganaba durante su época de amateur.

“El Patrón”, quien explicó qué fue de su presentador Ricardo Rodríguez , se sinceró al mencionar que antes de él Shoker ya tenía amarrado un contrato con la WWE, con el objetivo de reemplazar a Rey Mysterior Jr, quien estaba por terminar su relación con la empresa de la lucha libre. Sin embargo, el “1000% guapo” dio positivo al examen toxicológico y eso le cerró la puerta.

“Habían agarrado a Shoker, pero él ya tenía sus problemas de drogas, alcohol y de todo. Le dieron el contrato y el güey se fue a festejar como por un mes. Van por él, le hacen el examen y pues salió de todo”, detalló Alberto del Río, quien remató que eso provocó que la empresa rescindiera su contrato antes de su debut.

Lo que pudo ser Shoker en la WWE y el problema con sus adicciones

Shoker estaba en su mejor momento cuando fue buscado por la WWE, pues era el símbolo del Consejo Mundial de Lucha libre (CMLL). El mexicano era un buen prospecto para la empresa de lucha libre, ya que había nacido en Estados Unidos y hablaba inglés, un plus para poder desenvolverse con el micrófono y darles continuidad a las historias.

El “1000% guapo” ha tenido un problema de adicciones desde hace varios años, hecho que ocasionó que fuera anexado en varias ocasiones y, en esta última, recibió el apoyo en la clínica de Julio César Chávez. Actualmente, el luchador se presenta en funciones por todo el país, aunque sus múltiples lesiones han mermado lo que un día fue y lo que llamó la atención de la WWE.

La gran oportunidad de Alberto del Río tras el despido de Shoker en la WWE

Alberto del Río refirió que tras las adicciones de Shoker, la WWE lo contempló a él para ser el sustituto de Rey Mysterio Jr, hecho que cumplió al pie de la letra, pues después de prepararse en la escuela de la empresa durante varios años, fue uno de los iconos en el mercado latino.