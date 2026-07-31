Dejó Chivas: equipo de Segunda División confirmó el fichaje de Leonardo Sepúlveda

Leonardo Sepúlveda dejó a Chivas después de permanecer en la institución durante 3 años, pues un equipo de Segunda División confirmó su fichaje para el Apertura 2026, torneo que inició el fin de semana pasado. El defensa continuará su carrera en la división de plata, luego de no tener cabida en el Guadalajara, club que vendió a un futbolista a Europa.

El lateral izquierdo fue presentado oficialmente como nuevo jugador de los Leones Negros de la UdeG, equipo que goleó a los Coyotes de Tlaxcala por marcador de 4-2 en la primera jornada de la Liga de Expansión MX, que tiene a un equipo que lanzó un feroz comunicado en contra de la desaparición del ascenso y descenso.

El lateral izquierdo fue presentado oficialmente como nuevo jugador de los Leones Negros de la UdeG.|@leo_sepulveda

"A partir de este momento, Leonardo Sepúlveda portará estos colores para defender este escudo. ¡Le damos la bienvenida a nuestro nuevo refuerzo melenudo!" compartió el club de Segunda División en un comunicado.

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¿Quién es Leonardo Sepúlveda, ex de Chivas?

Sepúlveda nació en Estados Unidos, por lo que inició su carrera en Los Ángeles Galaxy. Posteriormente, emigró al futbol de España con el Salamanca, donde permaneció 2 temporadas. También jugó para el Recreativo Granada, con el que jugó 32 partidos.

El jugador de 25 años llegó a Chivas para el Apertura 2023, cuando Fernando Hierro fungió como presidente deportivo. En aquel año no llegó solo como refuerzo, ya que la directiva también fichó a Ricardo Marín y Óscar Whalley.

Los números de Sepúlveda con Chivas

El lateral tuvo poca participación en los 3 años que permaneció en Chivas. De acuerdo con la plataforma BeSoccer, la Temporada 2023-2024 fue en la que tuvo mayor participación al disputar 12 partidos. Sin embargo, tras la llegada de Gabriel Milito, ya no tuvo cabida en el equipo rojiblanco.