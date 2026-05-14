Dejó Cruz Azul, su llegada a Europa fue un fracaso y hoy vuelve para pelear por un lugar en la Selección Mexicana

Con la prelista de 55 jugadores mexicanos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, hay un futbolista con pasado en Cruz Azul, cuya llegada fue un fracaso, que hoy vuelve a pelear por un lugar en la Selección Mexicana. Se trata nada menos que de Jorge Sánchez, quien está de regreso en las canchas en el futbol de Grecia. El lateral mexicano superó sus lesiones.

El ex jugador de La Máquina superó sus constantes problemas físicos en la espalda. Pues aunque Sánchez llevaba un mes sin jugar, iría a la Copa del Mundo con la Selección Nacional de México. El ex Cruz Azul reapareció con el PAOK tras ausentarse en los últimos tres encuentros de liga. Esta recuperación llega en el momento más importante de la temporada europea.

Los números de Jorge Sánchez, ex Cruz Azul, en PAOK

El defensor de 28 años sumó 45 minutos en el empate entre el PAOK y el AEK Atenas. Sánchez ocupó su posición habitual como lateral por la derecha. Registró 2 recuperaciones y completó 21 pases precisos durante el encuentro. Su efectividad en la entrega de balón alcanzó el 88%.

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Su etapa en el futbol europeo ha sido sumamente complicada, por lo que muchos lo catalogaron como un traspaso que fracasó. Pues Sánchez salió de Cruz Azul en febrero de 2026 por 2.5 millones de euros. Desde su llegada, apenas ha disputado apenas 7 partidos como titular. Las lesiones y la falta de regularidad frenaron su adaptación al equipo griego.

Jorge Sánchez no juega con el PAOK desde el 19 de abril.|@sanchezjorgie4

Jorge Sánchez, lejos de su gran nivel en Cruz Azul

El jugador no registra goles ni asistencias en su paso por el viejo continente. Su rendimiento contrasta con su exitoso historial en la Liga BBVA MX. Fue campeón con Santos Laguna y Club América anteriormente. Además, levantó una Concachampions durante su estancia con la Máquina.

A pesar del bajo ritmo, su panorama internacional luce alentador. El cuerpo técnico de Javier Aguirre lo incluyó en la prelista de 55 futbolistas. Sánchez tiene experiencia previa con tres títulos ganados en el equipo nacional. Ahora buscará asegurar su lugar definitivo en la lista para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El lateral peleará intensamente por un sitio en la Copa del Mundo. Su salud física ya no es un impedimento para competir al máximo nivel. Los próximos partidos en Grecia serán fundamentales para convencer al “Vasco”. Jorge Sánchez quiere demostrar que México lo necesita.