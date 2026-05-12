Era titular en Cruz Azul, lleva casi un mes sin jugar, pero aun así iría a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina y será este 1 de junio cuando Javier Aguirre dé a conocer la lista definitiva de los 26 jugadores que vestirán la playera de la Selección Mexicana. Entre los convocados se puede colar un futbolista que era titular indiscutible en Cruz Azul, pero ahora lleva casi un mes sin jugar en el viejo continente, de donde llega Memo Ochoa, quien ya se concentró con el equipo.

Jorge Sánchez es el futbolista que lleva casi un mes sin jugar en el PAOK de Grecia, a donde llegó en enero de este año tras salir de la Máquina, equipo al que transmitirá TV Azteca Deportes en las semifinales del Clausura 2026. El lateral derecho no ve minutos en el terreno de juego desde el 19 de abril; es decir, no ha participado en los últimos 3 partidos con su club.

Jorge Sánchez no juega con el PAOK desde el 19 de abril.|@sanchezjorgie4

De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, Sánchez solo acumula 609 minutos en 9 partidos con el PAOK tanto en la liga local como en la Europa League, sin sumar hasta el momento ningún gol ni asistencia, solo acreedor a 2 tarjetas amarillas.

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Jorge Sánchez y su posible convocatoria a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El jugador de 28 años no la pasa nada bien en su segunda aventura en el viejo continente, pues le falta continuidad y ello le podría costar la convocatoria a la Copa Mundial de la FIFA 2026. No obstante, David Medrano Félix confirmó que tiene una amplia probabilidad de que sea uno de los 26 elegidos por Javier Aguirre.

El periodista de Azteca Deportes reveló que Sánchez es uno de los 7 jugadores de Europa que ya fueron contactados por personal de Selecciones Nacionales, a fin de que conozcan el plan de trabajo de cara a la concentración de la justa veraniega.

El canterano de Santos Laguna tiene amplia ventaja de ser convocado debido a que la posición de la lateral derecha tiene varias bajas, como lo son Rodrigo Huescas y Julián Araujo. Este último entrena en el CAR para recuperarse, pero es casi un hecho que no se recuperará a tiempo.